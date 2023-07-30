خبير: أزمات الكهرباء والمناخ تؤكد حتمية توجه القطاع العقاري لمعايير الاستدامة

قال جون سعد خبير الاستثمار العقاري إن ما تشهده مصر في الفترة الراهنة من أزمة انقطاع الكهرباء تؤكد وتدلل بقوة على أهمية تطبيق معايير الاستدامة والطاقة الشمسية فى المشروعات العقارية الكبرى.

وأوضح جون سعد أن السنوات الماضية شهدت اهتماما لافتا من القطاع العقاري وشركات الاستشارات الهندسية للحديث عن معايير الاستدامة وتطبيقها في المشروعات، ولكنها كانت أحاديث للرفاهية فقط ولم يتم السير في تنفيذها بسبب ارتفاع التكاليف .

وتابع : في الفترة الأخيرة ومع تزايد أزمة المناخ وارتفاع درجات الحرارة وصل الأمر لانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي على مختلف المحافظات، وهو ما يُوجب على المطورين استخدام الطاقة الشمسية سواء لتشغيل المباني أو توفير تيار للمشروعات العمرانية المتكاملة.

قضية هامة

وأكد خبير الاستثمار العقاري أن التغييرات المناخية قضية هامة سواء على القطاع الخاص أو العام، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يحاول استخدام الطاقة الجديدة بشكل رئيسي في المشروعات الجاري تنفيذها.

وأوضح جون سعد أنه قد يكون هناك استفادة من الطاقة الشمسية فى إنارة المبنى وتشغيل المصاعد، وهو ما يدفع المطورين لدراستها باعتبارها آلية هامة وليست رفاهية، بخلاف دورها فى خفض فاتورة رسوم الخدمات السنوية من خلال تقليل التكاليف والنفقات بشكل عام، لاسيما المتعلقة بالصيانة.

توسع مصر في المدن المستدامة

وذكر أن مصر انطلقت نحو إنشاء هذا النوع من المدن المستدامة، وبدأت الدولة تسعى لتوفير البنية التحتية اللازمة لبناء هذه المدن، وتوفير المواقع ذات المناخ الملائم والقريب من المياه، واختيار نوعية التربة الزراعية الملائمة، لتكون الملاذ الأخير للمواطنين من أجل عيش حياة صحية نظيفة.

أزمة الكهرباء

وسبق أن قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن برنامج تخفيف الأحمال الذي لجأت إليه الوزارة؛ بسبب موجة الحر الشديدة التي أدت إلى زيادة الحمل على استخدام الكهرباء.