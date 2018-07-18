خبير أثري يكشف حقيقة زواج الملك توت غنخ آمون من والدته

دعاء محمودأكد الدكتور بسام الشماع عالم المصريات، عدم صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي عن أن "والدة توت غنخ أمون هي أخته" قائلاً" كلام فارغ وغير صحيح "وفي تصريحات لـ"المال"، أوضح أن إخناتون وهو والد توت غنخ أمون تزوج في البداية من نفرتيتي والتي أصبحت ملكة بعد ذلك.

دعاء محمود

أكد الدكتور بسام الشماع عالم المصريات، عدم صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي عن أن “والدة توت غنخ أمون هي أخته” قائلاً” كلام فارغ وغير صحيح “

وفي تصريحات لـ”المال”، أوضح أن إخناتون وهو والد توت غنخ أمون تزوج في البداية من نفرتيتي والتي أصبحت ملكة بعد ذلك.

وأضاف الشماع أن بعد زواج إخناتون من نفرتيتي أنجبت له 6 فتيات وبسبب عدم إنجابها لذكر تزوج إخناتون من زوجة ثانية وهي كيا “والتي لا يعرف أصلها حتى الآن” وأنجب منها توت عنخ آمون.

ولفت الشماع إلي أن توت عنخ أمون تزوج من إحدي أخواته من زوجة أبيه نفرتيتي حتي يحق له تولي العرش بعد أبيه.

وأوضح أن زواج الأخوات لم يكن تقليدًا لدى قدماء المصريين، بل كل مقتصراً على الأسرة الحاكمة حتى لا يختلط الدم الملكي بغيره أو لاعتلاء العرش.

