خبيرة مصرفية: مصر بها 4 بنوك مستدامة متوافقة مع معايير البيئة

- مفاوضات مع ٣ بنوك أخرى لتتحول من تقليدية إلى مستدامة أحمد الدسوقى قالت الدكتورة هدى صبري، الخبيرة المالية والمصرفية، إن مصر بها ٤ بنوك استطاعت التحول من بنوك تقليدية إلى بنوك مستدامة أحدهم حكومى والباقى خاص. وأضافت خلال فعاليات ندوة تمويل المشروعات الخضراء التى نظمها المعهد المصرفي، منذ ق

– مفاوضات مع ٣ بنوك أخرى لتتحول من تقليدية إلى مستدامة

أحمد الدسوقى



قالت الدكتورة هدى صبري، الخبيرة المالية والمصرفية، إن مصر بها ٤ بنوك استطاعت التحول من بنوك تقليدية إلى بنوك مستدامة أحدهم حكومى والباقى خاص.

وأضافت خلال فعاليات ندوة تمويل المشروعات الخضراء التى نظمها المعهد المصرفي، منذ قليل، إلى أن هناك ٣ بنوك أخرى ترغب التحول إلى بنوك مستدامة متوافقة مع معايير البيئة.

وأكدت أن البنوك الخضراء تتتبع المسئولية البيئة والاجتماعية في كل أنشطته لتقليل معدلات انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة، ودمج معايير الاستدامة في منتجات خدمات من خلال القروض والحسابات الخضراء وتمويل المشروعات الخاصة.

ولفتت هدى إلى أن آلية ممارسة الأعمال الخضراء من خلال استخدام البنوك الإلكترونية بدلا من الفروع التقليدية واتباع أساليب الدفع الإلكتروني بدلا من إرسالها عبر البريد واستخدام كفاءة للطاقة الجديدة والمتجدة، وتطبيق نظم إدارة المخلفات والتدوير وإعادة الاستخدام الأمثل للمخلفات.

وأوضحت أن هناك أمثلة لبنوك خضراء على مستوى دول العالم، من بينها الهند، والتي أطلق أحد بنوكها مبادرة عبر 57 فرعا له للقيام بعمليات سحب وإيداع وتحويلات عبر ماكينات ATM، واستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل تلك الماكينات، وتدوير مخلفات الورق، بالإضافة لهولندا التي اشترطت تقديم تمويل للشركات التي تراعي مبادئ الاستدامة البيئية والثقافية والاجتماعية، بخلاف بنوك بالولايات المتحدة الأمريكية والتي اشترط أحد بنوكها فتح حساب عن طريق زرع شجرة.

وكشفت “صبري” عن أن حجم التدهور البيئي وفقا لدراسة صادرة عن البنك الدولي بنهاية 2002 سجلت 4.8%، متوقعة أن تتجاوز النسبة الـ15% خلال العام الجاري.