خبيرة طاقة إسرائيلية : مصر تحتاج واردات ضخمة من الغاز الصيف المقبل

الخزان الجديد لن ينجح فى تلبية الطلبات المتزايدة خلال 3 سنوات عادل عبد الجواد قالت جينا كوهين، الخبيرة في صناعة الغاز والنفط ومستشار شركات الطاقة في إسرائيل، إن تصريحات وزير الطاقة طارق الملا أثارت عاصفة بين المستثمرين في أسهم الغاز الإسرائيلي. وأوضحت أن حقول الغاز الحالية بمصر

الخزان الجديد لن ينجح فى تلبية الطلبات المتزايدة خلال 3 سنوات





عادل عبد الجواد

قالت جينا كوهين، الخبيرة في صناعة الغاز والنفط ومستشار شركات الطاقة في إسرائيل، إن تصريحات وزير الطاقة طارق الملا أثارت عاصفة بين المستثمرين في أسهم الغاز الإسرائيلي.

وأوضحت أن حقول الغاز الحالية بمصر تضخ بمعدل 25% سنويًّا، معتقدة أن خزانات الغاز الموجودة في مصر مع الخزان الجديد لن تنجح فى تلبية الطلبات المتزايدة بمصر خلال ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن مصر لديها 95 مليون نسمة، بما يعادل 10 أضعاف سكان إسرائيل، حسبما ذكر موقع “جلوبس” الإسرائيلي.

ووفقًا لتقديراتها ستحتاج مصر إلى واردات ضخمة من الغاز في الصيف المقبل عندما يرتفع الطلب على الكهرباء.

وأضافت: مصر تعاني نقص الكهرباء في الفترة بين عامي 2012 و2016 بسبب نقص الغاز الطبيعي ومحطات توليد الكهرباء، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة يتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء بمعدل 6% سنويًّا.

وتابعت: ومن أجل التغلب على النقص في الكهرباء، لجأت مصر إلى تنفيذ برامج طموحة مثل استيراد الكهرباء من إثيوبيا أو توليد الكهرباء من خلال الطاقة النووية، لكنها لم تنفذ هاتين الخطتين لأسباب ترجع إلى التعقيد السياسي، على حد زعمها.