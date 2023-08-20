خبيرة روسية: مجموعة بريكس أصبحت أداة قوية للتعاون بين الدول النامية

ذكرت خبيرة روسية أن دول مجموعة بريكس تمتلك إمكانيات هائلة لخلق شراكات تقوم على قدم المساواة وتتسم بالمنفعة المتبادلة، داعية الدول الأخرى إلى الانضمام للمجموعة، وفقا لوكالة شينخوا.

وقالت إيرينا كوكوشكينا، الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد العالمي في جامعة سانت بطرسبرج الحكومية، في مقابلة أجرتها معها وكالة شينخوا مؤخرا، إن الإنجازات الاقتصادية والزراعية والفضائية التي حققتها دول مجموعة بريكس تبرز أنها أصبحت أداة قوية للتعاون بين الدول النامية.

وشددت على أن مجموعة بريكس تقدم تعاونا اقتصاديا وتجاريا موثوقا، بعيدا عن الضغوط السياسية من فرادى الدول.

وقالت كوكوشكينا إنه في السياق الحالي، تقوم بعض البلدان اقتصاديا بقمع الدول التي ترفض خدمة مصالحها، الأمر الذي يؤدي إلى “أزمات عالمية وحالة عدم يقين متزايدة في العمليات الاقتصادية والسياسية العالمية”.

الخبيرة: مجموعة بريكس تتعاون على أساس المنفعة المتبادلة والمساواة

غير أنها أشارت إلى أن دول مجموعة بريكس تتعاون على أساس المنفعة المتبادلة والمساواة. وأضافت أن العديد من البلدان الأخرى، التي تجد هذا النهج مغريا، أعربت عن استعدادها للانضمام إلى الكتلة.

وترى كوكوشكينا أن التأثير الدولي لدول مجموعة بريكس “تعزز بشكل كبير”، معتبرة إياها قوة لا يمكن تجاهلها في الشؤون العالمية.

وأضافت أن الصوت الجماعي لمجموعة بريكس يتردد صداه عند التصدي لمختلف التحديات العالمية مثل قضايا تغير المناخ والتجارة والتنمية.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم ولاعب حاسم على الساحة الدولية، تعد نموذجا لممارسة تعاون يتسم بالمنفعة المتبادلة ويقوم على قدم المساواة.

وقالت الباحثة الروسية إن الصين تلعب أيضا دورا حيويا داخل دول مجموعة بريكس في تحقيق التوازن والاستقرار في العلاقات الدولية.

وتتوقع كوكوشكينا استمرار توسع تأثير مجموعة بريكس خلال قمة بريكس الـ15 المرتقبة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وأشارت إلى أن مجموعة بريكس تمثل مصالح غالبية دول العالم، في حين أن مجموعات معينة، تخدم مصالح عدد قليل فقط من الدول، تشهد حاليا فقدان نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي.

وذكرت كوكوشكينا أنه “مع تعمق التعاون، يتم استكشاف آليات تمويل مبتكرة ويتطور التعاون بين بلدان الجنوب”، مضيفة أن “تأثير مجموعة بريكس في تشكيل ملامح النظام الدولي سيزداد”.