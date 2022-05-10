خبيرة تونسية: تأثيرات لقاح جونسون تكون بعد أسبوع أو أسبوعين

أقرت خبيرة صحية تونسية اليوم (الثلاثاء) أن التأثيرات السلبية للقاح جونسون آند جونسون تكون بعد أسبوع أو أسبوعين من التطعيم، داعية لعدم الفزع.

وأوضحت مديرة إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة أحلام قزارة في تصريح لإذاعة ((شمس أف أم)) المحلية أنه بعد مرور أسبوعين لا يمكن أن يكون للقاح أي تأثيرات.

وشددت قزارة أنه رغم تلقي أكثر من مليون تونسي لهذا النوع من اللقاح، إلا أنه لم يتم تسجيل أي حالة للتأثيرات السلبية في تونس حتى الآن.

وجددت قزارة التأكيد على أن قرار التعليق للقاح جونسون من أجل الاحتياط في انتظار استكمال الدراسات.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت يوم أمس (الاثنين) تعليق استخدام لقاح ”جونسون آند جونسون” الأمريكي المضاد لفيروس كورونا بسبب مضاعفات مقلقة من بينها “تخثر الدم”.

وأشارت الوزارة إلى أن قرارها يأتي عملا بتوصية بالحد من استخدام اللقاح أصدرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بسبب مضاعفات مقلقة.

وإلى حدود يوم 9 مايو الجاري، بلغ عدد الذين استكملوا التطعيم ضد مرض فيروس كورونا 6368899 تونسيا وتونسية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.