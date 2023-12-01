خبيرة: تكنولوجيا إعادة التأمين ملاذ القطاع للقدرة على المنافسة

قالت أماني الماحي، رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين وخبيرة إعادة التأمين، إن تكنولوجيا إعادة التأمين REINSURTECH تعد الملاذ الجدي لتكنولوجيا التأمين INSURTECH، بينما أصبحت تكنولوجيا إعادة التأمين أمرًا حيويًا بشكل متزايد للشركات المتعاملة مع مؤسسات إعادة التأمين، لتظل قادرة على المنافسة، من خلال تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز تقييم المخاطر.

جاء ذلك خلال مؤتمر التأمين الرقمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، تحت شعار “بناء أضخم مجتمع تأمين رقمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، الذي عقد في دبي بحضور ما يزيد عن 1500 مشارك، وتحدث به أكثر من 150 من الخبراء، من 60 دولة تقريبًا.

وأضافت أماني الماحي أن التحليلات الأكبر تؤدي إلى رؤى أفضل ومن ثم اتخاذ قرارات أكثر حصافة لمصلحة المؤسسة، ما يعني استجابة أسرع لظروف السوق المتغيرة.

وبيّنت أن أتمتة الإدارة اليدوية بشركات التأمين والإعادة، وطنيًا وعالميًا، تعمل على زيادة الكفاءة بشكل كبير، وتساعد على تقليل الأخطاء، وتحسين سرعة معالجة البيانات، ما يتيح الوصول بشكل أسرع إلى السوق.

وتوقعت أن يواصل قطاع إعادة التأمين نموه السريع، مع زيادة مستويات الاستثمار في شركات إعادة التأمين، ما يؤدي إلى دفع المزيد من الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة مصممة خاصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لصناعة إعادة التأمين.

وأشارت إلى القطاع الوطني والعالمي يشهد عصرًا جديدًا من الابتكار في التأمين، بينما تواجه نماذج أعمال التأمين التقليدية تحديًا، من خلال التفكير غير الجديد والمنافسين حديثي العهد بالسوق وطرق العمل الفعالة والتحديات غير العادية، فشركات التأمين تتعرض بالفعل لضغوط للتغيير الآن.

وذكرت أن القدرة على تلبية متطلبات العملاء ومواصلة الابتكار في صناعة التأمين تعود إلى النظام البيئي الذي بنيت عليه، باستخدام أدوات أكثر مرونة، لتوفير مستوى الخدمة يتوقعه العملاء، والبقاء متقدمًا بخطوة على كل ما يأتي بعد ذلك في هذه الصناعة الدائمة التطور.