خبيرة تغذية : الاعتماد على تناول الفاكهة كبرامج علاجية

مها راداميس: تناول الخوخ الطازج يسهم في إنقاص الوزن الصاوي أحمد قالت الدكتورة مها راداميس، خبيرة التغذية، إن تناول الخضراوات والفاكهة لا يعد طعامًا فقط، لكنه يُستخدم كعلاج لبعض الأمراض التي قد تصيب الإنسان.وأكدت راداميس، خلال كلمتها بمؤتمر peach garden، اليوم، أن تناول الخوخ

مها راداميس: تناول الخوخ الطازج يسهم في إنقاص الوزن



الصاوي أحمد

قالت الدكتورة مها راداميس، خبيرة التغذية، إن تناول الخضراوات والفاكهة لا يعد طعامًا فقط، لكنه يُستخدم كعلاج لبعض الأمراض التي قد تصيب الإنسان.





وأكدت راداميس، خلال كلمتها بمؤتمر peach garden، اليوم، أن تناول الخوخ الطازج بشكل مستمر وصحي يعتبر من أفضل الأساليب العلاجية المكمِّلة لمن يُصاب ببعض الأمراض مثل السرطان والسمنة وعلاج البشرة ومقوّ للشعر، وفقًا لنتائج الأبحاث العلاجية التي تمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأطلق الاتحاد الأوروبي البرنامج مؤخرًا بهدف زيادة صادرات الفاكهة لدول العالم، بدعم من حكومات الاتحاد، حيث عقدت جمعية تعاونية يونانية مؤتمرها الثالث في مصر؛ بهدف تأكيد الحملة حيث ستستكمل في دول السعودية والإمارات والكويت.

وأشارت راداميس إلى أن الخوخ اليوناني من أجود الأنواع في العالم، ويوجد منه 4 أصناف شهيرة عالميًّا، كما أنه يتميز بوجود نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تزيد من الإحساس بالشبع، ويتم الاعتماد عليه في برامج التخسيس التي تجري في دول العالم.