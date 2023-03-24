خبيرة تأمين : الرقمنة جسر القطاع لعبور الركود المحتمل في 2023 (جراف)

يواجه الرؤساء التنفيذيون عددًا من التحديات في 2023، بما في ذلك عدم اليقين الجيوسياسي ومستقبل العمل وزيادة الهجمات الإلكترونية، وتحدث هذه التحديات في بيئة اقتصادية أكثر صعوبة في الواقع.

ويتوجه الرؤساء التنفيذيون في ظل التحديات إلى الأمام بدقة، من خلال رسم طريق لنمو مؤسساتهم في المستقبل، بحقائق أساسية يجب أن يضعها الرؤساء التنفيذيين نصب أعينهم.

قالت أماني الماحي؛ رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين ومستشار العلاقات الدبلوماسية بالاتحاد الأفروأسيوي للقانون الدولي وخبيرة إعادة تأمين البترول بالشركة المصرية لإعادة التأمين، إن الاتجاهات تشير حاليًا إلى أن ميزان القوى قد يتحول من الموظفين إلى أصحاب العمل مع تباطؤ الاقتصاد، ولا بد أن ينتبه الرؤساء التنفيذيون إلى الدروس المستفادة من الاختلالات الهيكلية في القوى العاملة التي ستقود سوق العمل لفترة طويلة، مشيرة إلى أن التكنولوجيا فرصة المنظمات لتسريع التحول الرقمي.

والجراف التالي يوضح حجم مستخدمي الإنترنت في الفترة الأخيرة:

وأضافت مستشار العلاقات الدبلوماسية بالاتحاد الأفروأسيوي للقانون الدولي، أن التركيز على فرص التعلم والتطوير بالمؤسسات غدا أمرًا لا ينبغي إغفاله، مع الاهتمام بثقافة الشركة على رأس جدول الأعمال، بمرونة في الإدارة، مع تكثيف الاستماع لوجهات النظر الأخرى، والمشاركة في صياغة إستراتيجية فعالة من أسفل إلى أعلى، مما يزيد من المشاركة والمصداقية مع الموظفين.

ومن ثم، يعمل التحول الرقمي كتركيز تكميلي، لا سيما بعد تحديد الرقمنة والاتصال كأولوية تشغيلية قصوى لتحقيق النمو في المؤسسات، فإن الاستمرار في دفع التحول الرقمي بوتيرة سريعة أمر بالغ الأهمية في تنافس الرؤساء التنفيذيين.

أماني الماحي

تحويل الأعمال إلى الرقمنة

وبيّنت الماحي أن عمليات الاندماج والاستحواذ إنما هي جزء من قواعد اللعبة لعام 2023، وعلى مدى السنوات الـ3 المقبلة، تعد الفرص غنية في جميع الصناعات، لا سيما في قطاعات الطاقة وعلوم الحياة والتكنولوجيا، ومن ثم تزداد أهمية العناية الواجبة بالنسبة للرؤساء التنفيذيين، الذين سيتعين عليهم مواجهة الركود المحتمل.

وأوضحت أن الرؤساء التنفيذيين يحتاجون إلى الاستمرار في معالجة المخاطر المستمرة لمؤسساتهم، مثل زيادة الهجمات الإلكترونية، بالاستثمار المستمر في البنية التحتية للأمن السيبراني.

ولفتت إلى وجوب الاعتماد على التقنيات المستدامة التي لا تساهم في استنزاف الموارد الطبيعية، حتى تسمح بالاستفادة من الموارد الحالية مع عدم استنفادها، مع توفير فائدة طويلة الأجل للمجتمع، حيث تساعد التقنيات المستدامة الشركات على استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية وكفاءة، كما تعد التقنيات المستدامة مفتاح النجاح بالنسبة للرؤساء التنفيذيين.

وأوضحت أن تعزيز التقنيات المستدامة يكون بتقليل انبعاثات الكربون للشركة والسعي للوصول إلى الحياد الكربوني، مما يدفع الرؤساء التنفيذيين إلى إعطاء الأولوية للتخزين السحابي في عام 2023، حيث أصبح التخزين الورقي للملفات محفوفًا بمخاطر عالية لخصوصية البيانات، فالاحتفاظ بنسخ رقمية من المستندات يزيد من صعوبة التعرض لانتهاكات البيانات.