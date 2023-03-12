خبيرة: أكثر من 83 مليار دولار حجم سوق التأمين متناهي الصغر عالميا في 2022

قالت أماني الماحي؛ رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين، إن حجم سوق التأمين متناهي الصغر العالمية قد بلغت قيمتها 83.7 مليار دولار، في عام 2022، مضيفة أن التأمين متناهي الصغر يعد كل خدمة تأمين تستهدف محدودي الدخل في مجالات التأمين على الممتلكات والأفراد، لحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها، مقابل دفع أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.

أماني الماحي تتحدث لـ”المال”

ولفتت إلى أن التأمين متناهي الصغر ثمرة لمشاريع التمويل متناهي الصغر التي طورها المصرفي والاقتصادي البنجلاديشي الحائز على جائزة نوبل؛ محمد يونس، والتي ساعدت الملايين من الأفراد ذوي الدخل المنخفض في آسيا وأفريقيا على إنشاء أعمال وشراء منازل.

وبيّنت أن هناك أنواعًا مختلفة من برامج التأمين متناهي الصغر يعتمد بعضها على إتاحة الدفع السريع بناءً على عوامل أو معلمات قابلة للقياس، وتأخذ تلك السياسات في الاعتبار الخصائص المعروفة، والتي يمكن ملاحظتها، وعدم الاضطرار إلى الاعتماد على أدوات تسوية المطالبات الفردية لفحص الأضرار وتحديد مقدار الخسائر، حيث يمكن تسوية المطالبات بسرعة، مما يتيح للمطالبين الوصول السريع إلى الأموال التي قد يحتاجون إليها لمواصلة أعمالهم.

وأضافت أن توزيع التأمين متناهي الصغر غالبًا ما يتم بالتعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر والبنوك الريفية وتعاونيات الادخار والائتمان والمنظمات الإنسانية التي تقدم خدمات غير مالية، حيث يمكن استخدام المحاصيل والماشية المؤمن عليها كضمان للحصول على قروض لشراء معدات أفضل أو تحسين غلال المزارعين، مما يؤدي في النهاية إلى رفع مستوى المعيشة.

وأشارت إلى أن منتجات التأمين متناهي الصغر تميل إلى أن تكون أقل تكلفة بكثير من المنتجات التقليدية، وبالتالي تمتد الحماية إلى سوق أوسع بكثير، حيث تختلف المنتجات من حيث النوع والهيكل، ولكنها تتميز عمومًا بكميات كبيرة وتكلفة منخفضة وإدارة فعالة، مما قد يتم بتقديم سياسات مع قروض صغيرة، مع أقساط تشكل نسبة زهيدة من مبلغ القروض.

وأكدت أن عددًا متزايدً من شركات التأمين بالأسواق في البلدان النامية يستفيدون ولا ريب من خلال التأمين متناهي الصغر، والتي توفر تأمينًا منخفض التكلفة للأفراد الذين لا يغطيهم التأمين التقليدي أو البرامج الحكومية بشكل عام.