خبيران: مبادرة التمويل العقاري الرئاسية ستزيد الإقبال ونواة لإنشاء قانون شامل

رحب عدد من خبراء القطاع العقاري بمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ذات الفائدة المنخفضة والتي تبلغ 3% وذلك ضمن جهود الدولة في توفير سكن ملاءم للفئات المتوسط ومحدودة الدخل.

وقال المهندس فتح فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصرية إن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري بقسط يصل إلى 30 عام الفائدة لا تتعدي 3% قرار هام للقطاع العقاري وهي النسبة المثلى لدخول العملاء من تلك الفئات لشراء وحدات سكنية.

وأضاف فوزي أن حجم التمويل العقاري الذي منح للوحدات لا يزيد عن 100 ألف جنيه من إجمالي قيمة الوحدات وذلك إذا ما تم قسمة عدد الوحدات على إجمالي التمويل الممنوح وهو ما يؤكد أن نسبة الفائدة التي يتم تمويل الوحدات بها مرتفع للغاية.

فوزي: المبادرة ستزيد من الإقبال على التمويل العقاري

وأوضح رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن مطالبات الرئيس بإنشاء برنامج تمويلي جديد بالفائدة المنخفضة سيساهم في تنشيط القطاع العقاري وكذلك زيادة الإقبال على الحصول على الوحدات من خلال ذلك البرنامج.

وأشار فوزي أن من مميزات ذلك البرنامج دخول عدد من المطورين العقاريين في المنافسة على إنشاء وحدات سكنية لتلك الفئات ولكن بشرط أن يتم بيع الأرض لهم بأسعار مخفضة تسمح لهم بالحصول على هامش ربح مناسب.

وأشار فوزي أن القرار سيساهم في أيضا في زيادة تنفيذ ذلك النوع من الوحدات وانخفاض إنشاء وحدات فاخرة والتي تشهد خلال الفترة الحالية هدوء في عملية البيع.

وأكد فوزي أن المساحات المتوقع للوحدة لن تزيد عن ١٠٠ متر مربع وسقف ١.٥ مليون جنيه وذلك مع تكلفة الأرض والمباني

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.

واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، والسيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والسيدة مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة”.

نجم: 100 مليار جنيه قيمة المبادرة الجديدة

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي خلال مداخلة هاتفية مع “برنامج على مسئوليتي إن قيمة مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بإطلاقها، تبلغ 100 مليار جنيه.

وأضاف نجم أن سعر الفائدة ضمن المبادرة 3%، يتم احتسابها بصورة متناقصة على الرصي.

وفي السياق ذاته قال حسن جودة عضو مجلس إدارة غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري ستساهم بشكل كبير في إتاحة وحدات بشكل ميسر للفئات المتوسط ومحدودة الدخل وذلك من خلال الفائدة التي لا تتجاوز 3% على 30 عام.

جودة : نواة لإنشاء قانون تمويل عقاري شامل

وأضاف أن المبادرة الجديدة تعد نواة لقانون التمويل العقاري الذي يشمل كافة الفئات خاصة في ظل تراجع المبيعات خلال الفترات الماضية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد جودة أن المبادرة ستساهم في المقام الأول في المشروعات التي تنفذها الدولة لتلك الفئة ومن الممكن أن يشارك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات لمتوسطي الدخل في حال توافر الأراضي بقيمة مخفضة.