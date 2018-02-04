خبيران فى جراحة القلب والعظام بالمستشفى البحرى العام والمعادى العسكرى

بدور إبراهيميستضيف المستشفى البحرى العام، الخبير العالمى الدكتور جورج جيروتش أستاذ جراحة العظام بجامعة مونستر بالمانيا فى الفترة من 16 وحتى 20 فبراير الحالى ويقوم خلالها بإجراء عمليات تغيير المفاصل ومناظير الكتف والركبة. كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور انطون

بدور إبراهيم

يستضيف المستشفى البحرى العام، الخبير العالمى الدكتور جورج جيروتش أستاذ جراحة العظام بجامعة مونستر بالمانيا فى الفترة من 16 وحتى 20 فبراير الحالى ويقوم خلالها بإجراء عمليات تغيير المفاصل ومناظير الكتف والركبة.

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور انطونيو كلافيورى استشارى جراحة القلب والصدر وجراحات الشريان الاورطى واصلاح الصمامات بجامعة كاتانيا بإيطاليا فى الفترة من 17 وحتى 22 فبراير الحالى، وستتم مناظرة الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من العسكريين والمدنيين بالعيادات التحضيرية طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس والعطلات الرسمية.