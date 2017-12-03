خبيران فى الطب النووى والأشعة التداخلية بالمعادى العسكرى

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الأستاذ الدكتور مدحت عثمان، رئيس قسم الطب النووى بجامعة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 17 وحتى 27 ديسمبر الحالى ، والأستاذ الدكتور رامى منصور، خبير الأشعة التداخلية وأستاذ أشعة الجهاز العظمى والعضلى بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة فى الفترة من 23 ديسمبر وحتى 1 يناير المقبل، ويقوم خلالها بمناظرة الأشعة الخاصة بأمراض الجهاز العظمى والعضلى وإصابات الملاعب وعمل أبحاث الموجات الفوق صوتية للمفاصل وعلاج آلام المفاصل والعمود الفقرى والانزلاق الغضروفى بالحقن الموضعى تحت الأشعة التداخلية وبدون جراحة .

و تستقبل المستشفى حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيرين من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيريةعدا يوم الخميس والعطلات الرسمية .

