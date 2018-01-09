خبيران فى الجهاز الهضمى والعمود الفقرى بالمعادى العسكرى

بدور إبراهيم : يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور جورج فريزلى، خبير جراحة الجهاز الهضمى بالمنظار والسمنة المفرطة بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 18 - 24 يناير الحالى ، والأستاذ الدكتور ستاند فورد هيلم خبير علاج الآم…

بدور إبراهيم :

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور جورج فريزلى، خبير جراحة الجهاز الهضمى بالمنظار والسمنة المفرطة بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 18 – 24 يناير الحالى ، والأستاذ الدكتور ستاند فورد هيلم خبير علاج الآم العمود الفقرى والانزلاق الغضروفى والتصاق وضيق قناة النخاع الشوكى بدون جراحة ، ورئيس الجمعية الأمريكية لأطباء الألم وذلك فى الفترة من 26 يناير وحتى 7 فبراير المقبل.

و تستقبل المستشفى حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيرين من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميا عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع.