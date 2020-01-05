خبيران عالميان فى الطب النووى و المخ والاعصاب بمجمع المعادى العسكرى

شارك الخبر مع أصدقائك

اللجان التحضيرية تستقبل الحالات الراغبة فى العرض عليهما

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتورالدكتور مدحت عثمان رئيس قسم الطب النووى بجامعة سانت لويس ميزورى بالولايات المتحدة الامريكية فى الفترة من 15 وحتى 23 يناير الحالى. يقوم خلال تلك الفترة بمناظرة حالات المسح الذرى البوزيترونى .

كما يستضيف الدكتورة كريستينا تازورلى خبيرة امراض المخ والاعصاب وعلاج الصداع وألآم الرأس المختلفة بجامعة بافيا بايطاليا فى الفترة من 25 حتى 30 يناير الحالى .

وتستقبل اللجان التحضيرية حاليا الحالات الراغبة فى العرض على الخبيران يوميا عدا يومى الخميس والجمعة والعطلات الرسمية .