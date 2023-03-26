خبراء: 6 قطاعات الأكثر جاذبية لمستثمري البورصة المصرية حاليا (جراف)

يرى خبراء سوق المال أن هناك 6 قطاعات هي الأبرز أداء والأكثر جاذبية لمستثمري البورصة المصرية الفترة الراهنة، وذلك رغم حالة الترقب المهيمنة على السوق لقرارات اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأسبوع الحالي.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن أفضل القطاعات في السوق حاليا هي الصناعة، والبتروكيماويات، والأسمدة وأن الأخير تدعمه بقوة عوائده التصديرية.

ومن جانبه يرى حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار في شركة القاهرة لتداول الأوراق المالية أن أفضل القطاعات أداءا في السوق الفترة الحالية هي العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والأدوية.

ولم تخرج قائمة القطاعات الأفضل أداءا بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي عن القطاعات التي رشحها الخبراء، وتصدرها قطاع البنوك بحصة 18.5% من التعاملات بقيمة 1.22 مليار جنيه، تلاه مباشرة الخدمات المالية غير المصرفية بحصة 18.3% من التعاملات، بقيمة 1.209 مليار جنيه، ثم الموارد الأساسية بنسبة 15.7% بقيمة 1.039 مليار جنيه، والعقارات بنسبة 14.9%، بقيمة 986 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على صعود جماعي، حيث صعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 6.26% مغلقا عند 15625 نقطة، وصعد مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8.08% مغلقا عند 2765 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 7.65% مغلقا عند 4106 نقطة.

وعاد رأس المال السوقي لمنطقة التريليون جنيه مسجلا 1.006 تريليون جنيه، بعد صعود 5.15%، مقارنة بـ 957 مليار جنيه بإغلاقات الأسبوع السابق.

وسجلت التداولات 10 مليارات جنيه، بكمية 2.235 مليار ورقة مالية عبر التعامل في 282 ألف عملية. واستحوذت الأسهم على 75.6% من إجمالي التعاملات، بينما كان نصيب الأسهم 24.40%.

واقتنص المستثمرون المحليون 83% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي، بصافي مشتريات قيمتها 201.1 مليون جنيه، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب للبيع بصافي 186.2 مليون جنيه، بواقع 7.8% من التداولات، والعرب بـ 14.9 مليون جنيه، بنسبة 9.2% من التداولات.