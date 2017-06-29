خبراء: 30 – 40 % ارتفاعًا فى أسعار النقل البرى

السيد فؤاد

تعكف شركات النقل البرى على عمل دراسات خاصة بها لدراسة الزيادات المتوقعة على أسعار النقل البرى، بعد قرار الحكومة برفع أسعار أهم المحروقات ” البنزين، السولار، البوتاجاز “، هذا ما أكده خالد حمام سكرتير شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة القاهرة.

ولفت إلى أنه سيكون هناك تأثير من اليوم على جميع أعمال النقل البري، خاصة بعد رفع السولار الذى يدخل بشكل مباشر فى تلك الخدمة، إلا انه لم يتم حتى الآن الاتفاق على نسبة الزيادة فى أسعار النقل، والتى قد تظهر فى تعاملات الغد.

بدوره قال الدكتور تامر موسى عضو شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية إن النقل البرى من أكثر القطاعات تأثرا بقرار تحريك اسعار المحروقات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تزيد أسعار النوالين البرية من 30- 40%.

ولفت إلى أن الحاوية التى كان يتم نقلها من منطقة 6 أكتوبر مثلا إلى ميناء الإسكندرية بحوالى 2000 جنيه، ستصل إلى قرابة 3000 جنيه.

وتابع أن الزيادة التى تمت فى نوفمبر الماضى أدت إلى زيادة أسعار النوالين البرية إلى قرابة 40%، وفى بعض المناطق وصلت إلى 50%، خاصة أنها كانت زيادة أيضا فى قطع الغيار بسبب تحرير سعر الصرف.

وأوضح ” موسى ” أن تلك الزيادة ستستمر حتى عام 2020، ليصل سعر بنزين 90 إلى السعر العالمى الذى يصل حاليا إلى 11 جنيها، موضحا أن بعض شركات النقل الصغيرة قد تخرج من السوق، لعدم قدرتها على مواجهة تلك الزيادات فى جميع المستلزمات.

وتوقع وجود ارتفاع فى جميع السلع والمنتجات بنسبة 20% بعد زيادة أسعار السولار، واعتبره قرارا خاطئا نتيجة ضغوط صندوق النقد الدولى الذى لا ينظر الى أية اعتبارات اجتماعية.

بدوره أشار عبدالعال على نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى إلى أنه مع الزيادة التى تمت فى المحروقات خلال شهر نوفمبر الماضى فقد زادت أسعار خدمات النقل إلى 30%، وبعدها حذرنا من زيادة أسعار السولار والتى لها علاقة مباشرة بنقل كل السلع.

وأوضح أن أسعار البوتاجاز والبنزين تعد استخدامات شخصية، ولا يجد لها علاقة بالمنتجات كالسولار الذى يعد زيادته بمثابة ارتفاع فى جميع مستلزمات الانتاج والسلع بكل أشكالها، علاوة على أنه لا يشكل نسبة كبيرة بالموازنة العامة بالدولة.

ولفت إلى أن تأثير رفع السولار لن يكون على البضائع التى يتم نقلها من والى الميناء فقط، بل من المصانع الى تجار الجملة والهايبر ماركت، متوقعا رفع اسعار النقل البرى الى 30 %.

وأكد أن الحاوية يتم نقلها من الاسكندرية الى القاهرة لحوالى 2200 جنيه، وبعد تلك الزيادة فى السولار ستكون فى حدود 600 جنيه، وهى ليست كبيرة فى حالة التصدير ولا تؤثر على المصانع التى تقوم بتوجيه إنتاجها للتصدير، حيث تعد الزيادة فى حدود 60 قرشا فقط فى الكيلو، بينما تلك الزيادة ستؤثر على المستهلك المحلى للسلعة.