خبراء يوضحون العوامل التي تدعم نمو التمويل المشترك الإسلامي في مصر

قال خبراء مصرفيون إن التمويل المشترك الإسلامي سيستمر في التطور والنمو في مصر، وسيكون له دور هام في تلبية احتياجات العملاء، ودعم التنمية الاقتصادية.

وتنبأ الخبراء ببعض التوقعات المستقبلية للتمويل المشترك الإسلامي في مصرمنها؛ التوسع في حجم التمويلات المشتركة، وتنوع المنتجات والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة البنوك التجارية.

قال وسيم المتولي، رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجي والاستدامة وادارة المشروعات، بنك البركة مصر، إن نشاط التمويل الإسلامي توسع بشكل كبير في الأسواق المالية العالمية خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز في بعض الدول مثل دول الخليج العربي و ماليزيا.

وأوضح المتولي أن النمو السنوي الذي بلغ حوالي 20 %، في التمويل الإسلامي خلال السنوات الأخيرة يشير إلى متانته وجاذبيته الواسعة، بسبب المبادئ التي تحكمه.

وأشار إلى أن التجربة على مر السنوات أظهرت كفاءة التمويل الإسلامي كأداة فعالة لتمويل التنمية، وهو ما دفع إلى دمجه في النظام المالي العالمي.

صناعة التمويل الإسلامي العالمية



وتقدر قيمة صناعة التمويل الإسلامي العالمية بنحو 2 تريليون دولار، تلبي الاحتياجات المالية لنحو ربع سكان العالم.

ويشمل التمويل الإسلامي مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتأجير التمويلي، والصكوك، وأسواق الأسهم، وصناديق الاستثمار، والتأمين (“تكافل”).

زخم التمويلات المصرفية الإسلامية



وتوقع المتولي أن يستمر زخم التمويلات المصرفية الإسلامية بأشكالها المختلفة، سواء في مصر أو في العالم، مدفوعًا بأسباب عديدة منها:

• الحجم المتنامي للطلب: مدفوعًا بمعدل نمو سكاني متزايد وقاعدة من الشباب التي لديها طلب متزايد على الخدمات المصرفية المتنوعة.

• دعم الحكومة المتزايد: حيث تعتبر الحكومة التمويل الإسلامي أداة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.

• الإصلاحات التنظيمية: التي ساهمت في زيادة عدة مؤسسات مصرفية ومالية التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل متزايد بمنتجات وخدمات مالية إسلامية.

وأضاف المتولي أنه بناءً على تحليل البيانات والاتجاهات الحالية، يمكننا أن نتوقع أن التمويل المشترك الإسلامي، بما في ذلك القروض التمويلية المشتركة، سيشهد نموًا إيجابيًا في مصر.

ويشير النمو المتزايد للقطاع المصرفي الإسلامي والطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية إلى وجود اتجاه نحو زيادة الاعتماد على هذا النوع من التمويل، وفقا لوسيم.

وقال المتولي، إنه استجابةً لارتفاع أسعار الفائدة، ستعتمد استجابة البنوك الإسلامية على العديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك البيئة التنظيمية ومستوى المنافسة وتفضيلات العملاء.

وذكر أنه قد تقدم البنوك الإسلامية منتجات تنافسية، أو تستجيب على الفور لارتفاع أسعار الفائدة، أو تكون عرضة لاستبدالها بالمنتجات التقليدية، وذلك حسب الظروف المحددة.

وفيما يتعلق بالسوق المصرية، يُلاحَظ أن التمويل الإسلامي قد أظهر نموًا قويًا في السنوات الأخيرة. حيث بلغ حجم القطاع المصرفي الإسلامي حوالي 544 مليار جنيه في مارس 2023، مما يشير إلى وجود طلب متزايد على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية في السوق المصرية، و تعزز هذه النتائج القوية النظرة المستقبلية للتمويل الإسلامي في مصر.

ومن المتوقع أن تتجه البنوك التجارية أيضًا نحو تقديم المزيد من المنتجات والخدمات الإسلامية في ضوء المنافسة المتزايدة وتلبية الطلب المتزايد، حيث ستسعى البنوك إلى جذب عملاء جدد وتعزيز الشمول المالي وتحقيق الربحية من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها، وفقا لـ المتولي.

بشكل عام، تظهر العوامل المشار إليها أعلاه أن التمويل المشترك الإسلامي سيستمر في التطور والنمو في مصر، وسيكون له دور هام في تلبية احتياجات العملاء ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد.

قال صبري البنداري، رئيس قطاع الاستثمار السابق في بنك فيصل الإسلامي، إن التمويلات المشتركة وفقًا للشريعة الإسلامية تتم استنادًا إلى طلب الجهة المستفيدة (طالب التمويل).

وأوضح البنداري أنه يتم على الجهة أن تطلب من إحدى البنوك الإسلامية تقديم التمويل بتلك الصيغة المعتمدة في الشريعة الإسلامية، مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة.



وأضاف أن البنك المشارك في التمويل هو المدير لهذا التمويل من بين البنوك الإسلامية، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك تمويل مشترك عادي، بمعنى أنه لا يُشترط اتباع الصيغة الشرعية، فمن الممكن للبنوك الإسلامية الانضمام إلى هذا التمويل وفقًا لشروطها، بناء على حصتها في هذا التمويل.

وضرب البنداري مثالا أنه يمكن للبنك الأهلي أن يقترح على بنك فيصل أو البركة، الانضمام إلى تمويل مشترك بمبلغ محدد. في هذه الحالة، يتوافق البنوك على أن تكون حصتها في التمويل وفقًا لإحدى الصيغ المعتمدة مثل المرابحة أو المضاربة أو المشاركة، ولا يشترط أن يكون البنك المشارك هو المدير للتمويل من بين البنوك الإسلامية.