خبراء يوضحون أسباب رفض «المركزي» استثناء أكبر 50 عميلا من قواعد التركز الائتماني

قال خبراء مصرفيون إن رفض البنك المركزي لطلب اتحاد بنوك مصر باستثناء أكبر 50 عميلا مجددا من تطبيق قواعد التركز الائتماني، جاء نظراً لانتهاء الظروف الاستثنائية التي نشأ بسببها القرار، وهي أزمة كورونا عام 2020.

ويهدف إلى ضبط الحد الأقصى للمخاطر، مشيرين إلى أنه يتيح فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التحوط من مخاطر التركز لدى عدد محدود من العملاء.

بداية، إعفاء البنك المركزي أكبر 50 عميلا من تطبيق حدود التركز الائتماني يعود لعام 2020، بسبب الأزمة التي تسببت فيها جائحة “كورونا”، وجددها حتى ديسمبر من العام الماضي 2022.

ويشير مصطلح التركز الائتماني إلى قواعد مصرفية تشترط عدم تجاوز الحد الائتماني (قيمة القرض) للعميل الواحد نسبة %15 من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، وألا يتجاوز إجمالي الحد المقرر للعميل وأطرافه المرتبطة %20 من إجمالي المحفظة.

قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن الهدف من قواعد التركز هو تقليل وتوزيع المخاطر الخاصة بالمحافظ الائتمانية للبنوك.

وأضاف عبد المنعم أن قرار البنك المركزي منح البنوك استثناءات، لحين توفيق أوضاعها، سليم نظرا لأنه يهدف إلى توزيع مخاطر الائتمان في البنوك وعدم تركزها، والتوجه لعملاء جدد، وانتهاء أزمة كورونا.

وأشار الخبير المصرفي إلى أنه سيساهم في منح ائتمان لأكبر عدد من العملاء وعدم التوسع أو الاعتماد على أفراد معينة في النمو في المحفظة.

وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نحو 4.481 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، بارتفاع بلغ 917.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2022-2023.

قال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن القرار ينطوي على ضبط الحد الأقصى للمخاطر التي يمكن أن تتحملها البنوك من خلال تقييم مستوى الديون الممنوحة للعملاء والمؤسسات، مع ضرورة تنويع المحفظة الائتمانية.

وأضاف حافظ أنه يتيح فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل العمود الفقري لاقتصاد الدول، وبتعظيم دورها يمكن أن تمثل سلاسل إمداد داخلية للشركات الكبرى والتي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على إجمالي الناتج المحلي.

وتهدف إستراتيجية إدارة المخاطر التي ينتهجها البنك المركزي المصري إلى دعم وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة مختلف الصدمات الاقتصادية والمالية واتخاذ التدابير اللازمة؛ لتخفيف حدة تلك الصدمات، وفقا للخبير المصرفي.

وأوضح حافظ أن تلك الإجراءات المتخذة من قبل إدارة المركزي تتمثل في تدعيم رأس المال وتعديل الإجراءات التشغيلية ووضع خطط طوارئ متقدمة، بالإضافة إلى تمكين البنوك والسلطات الرقابية المالية من ضمان تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد من خلال توفير الائتمان وضمان أن تبقى الاستدانة تحت السيطرة واحترام مبادئ إدارة المخاطر.

وأفاد حافظ بأن البنك المركزي يحرص على تطبيق توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية بشكل عام بشأن المخاطر التي تواجه إدارات البنوك عند منح القروض ويطلق عليها مخاطر التركز في محفظة القروض بشكل خاص.

ووفقا للبنك المركزي؛ فإن التعليمات الرقابية التي أقرها على البنوك تسري على الكل بما فيها فروع البنوك الأجنبية، بحيث يتم قياس مخاطر التركز الائتماني وفقا للأساليب الكمية.

وتنتج مخاطر التركز حال تعامل البنك مع عدد محدد من العملاء أو التوجه نحو قطاع اقتصادي معين أو مناطق جغرافية معينة ذات حساسية لعوامل اقتصادية، مشيرا إلى أنه قد يزيد من احتمالات تعرض البنك إلى خسائر مالية، وفقا لحافظ.

وشرح الخبير المصرفي أنه يتم من خلال استخدام آلية تحديد سقف ائتماني للعميل الواحد وأطرافه المرتبطة وكذا التركز في نشاط معين، بالإضافة إلى توجهات المركزي المصري بتنفيذ استراتيجية زيادة رأس مال البنوك بهدف القطاع المصرفي و زيادة قدرة البنوك على تحمل الخسائر خلال فترات التقلبات الاقتصادية الدورية وتأثيره على النظام المالي للدولة ككل.

وقال مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن القرار هدفه ألا يتسبب الإعفاء في حدوث مخاطر التركز الائتماني، والتي تعد سببا ضمن أحد الأسباب التي قد ينتج عنها خسائر تؤثر على أداء البنوك تهدد استمراره في أداء أعماله، مشيرا إلى أنه يتوجب عليهم الالتزام بالتعليمات اليت أقرها البنك المركزي بشأن تلك المخاطر النوعية منها والكمية لإدارتها.

ويمكن للبنوك استخدام مجموعة من الأدوات التي تساهم في الحد من مخاطر التركز والتي تتضمن على سبيل المثال، حدود داخلية لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، إدارة المحافظ ومتابعتها بشكل نشط بما تمكنهم من إجراء تعديلات في أنشطتهم الجديدة لمعالجة أي تركزات كبيرة قائمة أو ما يظهر منها في المستقبل، تحويل المخاطر، بالإضافة إلى الاحتفاظ برأس مال إضافي، وفقا للبنك المركزي.

وأضاف مدير قطاع الائتمان، أن البنك المركزي يلزم البنوك بتقييم مخاطر التركز التي تنشأ عن المخاطر الأخرى كالناشئة عن السوق، السيولة، والتشغيل، مشيرا إلى أن هذا التقييم جزء لا يتجزء من تقييم كفاية رأس المال، التي تخضع لمراجعة إشرافية من قبل المركزي؛ لتطبيق الدعامة الثانية لمقررات بازل.

ووفقا لتعريفات البنك المركزي، يعد معدل كفاية رأس المال أحد أهم المؤشرات التى تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتغطية الالتزامات، ويتم احتسابه عن طريق قياس ناتج قسمة القاعدة الرأسمالية على إجمالى الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر باحتساب 3 أنواع من المخاطر هى السوق والائتمان والتشغيل.

أظهر تقرير مؤشر السلامة المالية للبنوك، بخلاف البنك المركزي المصري، وصول نسبة كفاية رأس المال إلى %19 بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 20.5 بنهاية سبتمبر 2022.