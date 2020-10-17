خبراء يوصون بشراء حزمة من أسهم العقارات الأسبوع الحالي

أوصى خبراء بشراء حزمة من أسهم العقارات بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي، كما قاموا بوضع مستهدفات بعض أسهم القطاع.

توقعات بمستهدفات بعضها

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن قطاع العقارات يتصدر القطاعات الداعمة للسوق، يليه مباشرة الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوصى بشراء أسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 3.60 جنيه، مقارنة بـ 3.8 جنيه بإغلاقات الخميس الماضي، و المصرية للمنتجعات السياحية عند 1.38 جنيه، مقابل 1.44 جنيه بإغلاق الخميس.

و كذلك بشراء مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 6.55 جنيه، مقابل 6.7 جنيه إغلاقات الأسبوع المنقضي، والشمس للإسكان والتعمير عند 4.60 جنيه، نظير 5 جنيهات الأسبوع المنقضي.

وأشار عبدالقادر إلى أن قطاع العقارات دعم تحركات البورصة الأسبوع الماضي.

واقتنص العقارات صدارة المؤشرات القطاعية من حيث قيم التداول بدون الصفقات، بالبورصة، الأسبوع الماضي، بنحو 27% من إجمالي التعاملات، بقيمة 1.75 مليار جنيه، وفقا للبيانات الأسبوعية للبورصة المصرية.

وقدر محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، مستهدفات حزمة من أسهم العقارات الأسبوع الحالي تضمنت مصر الجديدة للإسكان والتعمير نحو 7 جنيهات.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي تعاملاته الأسبوع المنقضي عند مستوى 11322 نقطة، خاسراً 0.04%، ومؤشر الأفراد السبعيني عند 1983 نقطة، متراجعا 1.12%، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا عند 2916 نقطة، متراجعا 0.54%.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب للشراء بصافي 172.2 مليون جنيه، و 34.2 مليون جنيه على الترتيب، بنسبة 7.8% و 9.2% من التعاملات على الترتيب، فيما كان نصيب المستثمرون المصريون 83%