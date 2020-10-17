بورصة وشركات

خبراء يوصون بشراء حزمة من أسهم العقارات الأسبوع الحالي

توقعات بمستهدفات بعضها
منى عبدالباري 2:44 م, السبت, 17 أكتوبر 20 2:44 م, السبت, 17 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أوصى  خبراء بشراء حزمة من أسهم العقارات بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي، كما قاموا بوضع مستهدفات بعض أسهم القطاع.

توقعات بمستهدفات بعضها

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن قطاع العقارات يتصدر القطاعات الداعمة للسوق، يليه مباشرة الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوصى بشراء أسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 3.60 جنيه، مقارنة بـ 3.8 جنيه بإغلاقات الخميس الماضي، و المصرية للمنتجعات السياحية عند 1.38 جنيه، مقابل 1.44 جنيه بإغلاق الخميس.

اقرأ أيضا  «مباشر» تبدأ تغطية سهم القاهرة للاستثمار بسعر مستهدف 16.59 جنيه

 و كذلك بشراء مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 6.55 جنيه، مقابل 6.7 جنيه إغلاقات الأسبوع المنقضي، والشمس للإسكان والتعمير عند 4.60 جنيه، نظير 5 جنيهات الأسبوع المنقضي.

وأشار عبدالقادر إلى أن قطاع العقارات دعم تحركات البورصة الأسبوع الماضي.  

واقتنص العقارات صدارة المؤشرات القطاعية من حيث قيم التداول بدون الصفقات، بالبورصة، الأسبوع الماضي، بنحو 27% من إجمالي التعاملات، بقيمة 1.75 مليار جنيه، وفقا للبيانات الأسبوعية للبورصة المصرية.

اقرأ أيضا  قطاع العقارات يستحوذ على 27% من تداولات البورصة الأسبوع الماضي

وقدر محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، مستهدفات حزمة من أسهم العقارات الأسبوع الحالي تضمنت مصر الجديدة للإسكان والتعمير نحو 7 جنيهات.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي تعاملاته الأسبوع المنقضي عند مستوى 11322 نقطة، خاسراً 0.04%، ومؤشر الأفراد السبعيني عند 1983 نقطة، متراجعا 1.12%، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا عند 2916 نقطة، متراجعا 0.54%.

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 11-10-2020
واتجه المستثمرون العرب والأجانب للشراء بصافي 172.2 مليون جنيه، و 34.2 مليون جنيه على الترتيب، بنسبة 7.8% و 9.2% من التعاملات على الترتيب، فيما كان نصيب المستثمرون المصريون 83%
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

تداولات «النايلكس» تربح 26 مليون جنيه بتعاملات الأسبوع الماضي

أسماء السيد 11:27 ص, السبت, 17 أكتوبر 20

البورصة المصرية تغلق على صعود بدفع مشتريات العرب

رجب عزالدين 5:02 م, الأربعاء, 14 أكتوبر 20

«سبيد ميديكال» تستحوذ على «معامل الحياة» بقنا مقابل 4 ملايين جنيه

المرسي عزت 10:14 ص, الأربعاء, 14 أكتوبر 20

البورصة تواصل الصعود بدعم أسهم العقارات

منى عبدالباري 5:39 م, السبت, 10 أكتوبر 20

120 مليون جنيه مبيعات المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية في أسبوع

منى عبدالباري 12:14 ص, الخميس, 8 أكتوبر 20

كيف تحركت مؤشرات البورصة المصرية خلال 9 أشهر؟ (جراف)

مصطفى طلعت 3:11 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20