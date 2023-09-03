خبراء يكشفون عن الإضافة المرتقبة للمؤشر الإسلامي في البورصة المصرية

أجمع خبراء ومسئولون في سوق المال على أهمية المؤشر الإسلامي الذي تستعد البورصة المصرية لإطلاقه بحلول نهاية العام، لافتين إلى أن هناك تطلعا من فئة واسعة للمستثمرين لتدشين هذه الآلية.

وأكدوا أن المؤشر الإسلامى سيجذب سيولة جيدة من السوق بدعم اهتمام شريحة معينة من المستثمرين خاصة العرب، والأجانب، بالاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما يتيح الفرصة للشركات الخاصة لإطلاق صندوق استثمار في شركات المؤشر الجديد.

ورغم ذلك أكدت بعض الآراء أن تفاوت سعر العملة بين السوق الرسمية، والموازية، قد يكون عائقا في سبيل تحقيق النجاح المنشود من هذه الآلية.

وكان الرئيس السابق للبورصة المصرية، رامي الدكاني قال إن المؤشر الجديد سيجري إطلاقه قبل نهاية العام الحالي.

وقال دكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن هذه الخطوة إيجابية للغاية، إذ تجذب فئة جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أسهم تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأكد أن هذه الخطوة كان يجب اتخاذها منذ فترة طويلة، ولكن تطبيقها الفترة الراهنة سيفيد السوق.

وأكد إيهاب رشاد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “مباشر هولدنج” القابضة أنها خطوة إيجابية للغاية نظرا لوجود فئة واسعة من المستثمرين تبحث عن الاستثمار والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأكد أنه في حالة السماح لشركات القطاع الخاص بإطلاق صندوق يعمل في شركات المؤشر سيمثل ذلك خطوة قوية تجذب سيولة ضخمة من السوق.

وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية إنها خطوة إيجابية مهمة في ظل مطالب من مستثمرين بهذا النوع من المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأكد أن عدم استقرار سعر العملة يعد أحد المعوقات في سبيل هذه الأداة، كما شدد على ضرورة وجود لجنة شرعية من السوق المحلية لاختيار الشركات ووضع المعايير اللازمة، نظرا لأنها ستكون أكثر دراية بوضع السوق.

وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الإسلامي المرتقب هو تجربة جديدة إيجابية، وجيدة، لجذب سيولة جديدة من المستثمرين سواء المحليين أو العرب المستهدفين الاستثمار المتوافق مع الشريحة الإسلامية.

وأكدت أن توفير مثل هذه الآليات يساعد على تطوير السوق وجذب سيولة جديدة للمساعدة في تمويل الشركات على مستوى القطاعات.

إلا أن “يعقوب” شددت في الوقت نفسه على أن أزمة العملة، ووجود فارق سعر بين السوقين الرسمية والموازية، قد تكون أكبر معوق في سبيل إطلاق هذه الأداة.

وقال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن إطلاق المؤشر الإسلامى يمثل خطوة إيجابية، ويحاكي الأسواق العالمية، ويستقطب فئة جديدة من المستثمرين التي تستهدف الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتوقع أن يجذب المؤشر فئات جديدة من المستثمرين العرب، وربما الأجانب أيضا.

و يرى محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارت المالية، أن المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية المزمع إطلاقه خلال الفترة المقبلة سيساعد في مقارنة الصناديق الإسلامية بالمؤشرات الأخرى بالإضافة إلى تيسير وجود مرجع لقياسها بالنسبة للمستثمرين الأجانب المتعاملين بها والتي تسمح لهم بالمفاضلة بينهما.

وأضاف الصنايق الإسلامية – التي يتراوح عددها بين 10 إلى 12- لا يمكن قياس أدائها خلال الفترة الحالية نظرًا لوجود عدة محددات شرعية تحول دون ذلك، لذا كان لابد من إطلاق مؤشر لها.

وأوضح أن المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية هو مجرد قياس لأداء الفئة المتوافقة مع الشريعة مثل مؤشرات القطاعات الموجود بالبورصة وليس للتداول عليه، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة للانتقال من عملية القياس إلى التداول خلال الفترة المقبلة.

وأوضح “حسن” أن المؤشر سيحوي في جعبته الشركات المتوافقة مع الشريعة والتي ستكون مدرجة ضمن مؤشرات البورصة المصرية في نفس التوقيت، لافتا إلى أن السيولة لن تنتقل من المؤشرات الموجودة حاليًا إلى المزمع إطلاقه نظرًا لكون التداولات تتم على نفس الأسهم.

ورجح ضم المؤشر لأعلى 20 شركة مدرجة في السوق الرئيسية من حيث قيمة التداول على أن يتم احتساب المؤشر وفقًا للبيانات المتاحة على مدار العشر سنوات الماضية.

وتابع إن الشركات المتوقعة ضمن المؤشر الإسلامي سيتم اختيارها من حيث قيمة التداولات؛ إذ ستترشح الأعلى تداولًا ثم تصفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية منها وضمها إليه مثل «بنك البركة» و«طلعت مصطفى» ومعظم شركات الإسكان مثل «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» والكيانات ذات التعاملات الكبيرة في القطاع الطبي كـ «ابن سينا»، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات والأسمدة مثل «أبو قير للأسمدة» و«المالية الصناعية» و «أموك» و«سيدي كرير» .

واستبعد “حسن” دخول بعض الشركات وأبرزها المختصة بالمشروبات الروحية أو المتعاملة بفوائد ثابتة مثل «إي إف جي هيرميس» لكون أنشطتها تعتمد على شركات التمويل غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتابع إن طرح المؤشر الإسلامي خلال الفترة المقبلة سيوضح الرؤية لمديري الصناديق الأجانب خاصة في الدول الخليجية ويمكنهم من قياس الأداء في السوق المصرية مما سيعمل على جذب استثماراتهم بالعملة الصعبة وحل جزء بسيط من أزمة توفر الدولار من خلال ضخ الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن التحديات التي قد تقف حائلًا أمام جذب الاستثمارات الأجنبية تتمثل في ازدواجية سعر الدولار بين الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي المصري والآخر المتداول في السوق الموازية بنسبة أعلى من نظيره.

على صعيد آخر، قال سيف عوني المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إيليت” للاستشارات المالية إن المؤشر المزمع إطلاقه لاجتذاب محافظ متخصصة سيزيل العبء من على كاهل المستثمرين المتعاملين وفقًا للشريعة الإسلامية المتمثل في وضع مقارنة عادلة بين أداء محافظهم الاستثمارية ومؤشر السوق الذي يحوي شركات مختلطة بين المطابق للشريعة وغير المطابق، وبالتالي فإن ذلك به إضافة جيدة.

وأوضح أن التحديات التي ستواجه المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية تتوقف على قدرة السوق في تنفيذ تعاملات بأحجام تداول كبيرة تستطيع من خلالها اجتذاب شرائج جديدة متخصصة أو مرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ولفت “عوني” إلى أن الشركات المرشحة لدخول المؤشر لا يمكن تحديدها إلا من قبل إدارة البورصة المختصة، بالإضافة إلى لجنة الرقابة الشرعية وفقًا للمعايير التي تراها مناسبة.

ودعا لجنة الرقابة الشرعية إلى عدم الاختلاف مع المعايير التي وضعتها البورصة لاختيار الشركات المقرر ضمها للمؤشر المزمع إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن اتجاه البورصة المصرية لإطلاق المؤشر يعد أحد وسائل سعيها لاجتذاب المستثمرين الأجانب خاصة من الدول الخليجية، مضيفًا أنها تحاول قدر الإمكان توفير البيئة المناسبة لجذب كل المنشآت المختلفة للاستثمار في السوق.

وأشار إلى أن التحديات التي ربما ستعيق دخول الأجانب للسوق تتمثل في مخاطر تذبذب سعر الصرف وشح السيولة في السوق بالإضافة إلى عدم قدرة الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية علي اجتذاب المستثمرين.

وقالت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية إن هناك 23 شركة في قطاعات العقارات، والأغذية والمشروبات، والبنوك، والخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والمرافق، والمقاولات، والتجارة، والخدمات والمنتجات الصناعية، والطاقة والخدمات المساندة، متوافقة بشكل كلي مع معايير الدخول في المؤشر الإسلامي.

جدير بالذكر أن مصر التي تواجه أزمة عملة صعبة تعمل حاليا على تنويع أدواتها الاستثمارية لفتح الباب لفئات أعرض من المستثمرين، وجمع مزيد من العملة الأجنبية.

وفي هذا الصدد قامت مصر في بداية العام الحالي بطرح أول إصدار للصكوك الإسلامية في الأسواق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب فيه 6.1 مليار دولار، بمعدل تغطية تجاوز الـ4 مرات.

الشركات المرشحة للدخول فى المؤشر وفقا لتقرير شركة أسطول لتداول الأوراق المالية