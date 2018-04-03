خبراء يطرحون مقترحات لإدراج الخدمات المالية غير المصرفية بخطة التطوير

شريف عمرطرح عدد من خبراء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، عدة مقترحات على إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لإدارجها فى البنود الرئيسية للإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، والتى تنوى الهيئة إطلاقها لتطوير السوق المحلية خلال أربع سنوات.وتمثلت أبرز المقترحات فى التركيز على إعاد

شريف عمر

طرح عدد من خبراء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، عدة مقترحات على إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لإدارجها فى البنود الرئيسية للإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، والتى تنوى الهيئة إطلاقها لتطوير السوق المحلية خلال أربع سنوات.

وتمثلت أبرز المقترحات فى التركيز على إعادة التداول على السندات، وتأسيس اتحاد العاملين فى مجال الأوراق المالية باعتباره الأكثر قدرة على تمثيل السوق فى تحديد المطالب والتطوير اللازم، وإعداد جدول زمنى لتطبيق الإستراتيجية، يمكن من خلاله إعادة النظر فى أى بنود لم تحقق الأهداف بعد عام من الإطلاق.

وخلال الاجتماع الموسع لممثلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد عمران، قال محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، إنه لا بديل عن تأسيس اتحاد للعاملين بسوق الأوراق المالية، كجهة نقابية تستطيع الدفاع عن حقوق «سوق المال»، متابعا: يمكن تحقيق معدلات نمو مرتفعة للغاية مع تأسيس اتحاد الأوراق المالية باعتباره الأكثر قدرة على شرح مشكلات سوق المال أكثر من الجهات الرقابية والتنظيمية نفسها، والتى لا تستطع بمفردها التطوير.

وأشار إلى أن التطوير التكنولوجى بداخل سوق المال فى حالات القيد والتصويت الإلكترونى، أمر فى غاية الأهمية، ويتعين التركيز عليه فى السنوات المقبلة، مع التأكيد على دور البورصة فى تمويل المشروعات القومية.

وقالت مى عبدالحميد، رئيس اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى بهيئة الرقابة المالية، إن الإستراتيجية لم تتطرق إلى آلية التداول على السندات، وهى الآلية المتواجدة فى كل أسواق المال المتقدمة، داعية القائمين على إعداد تصور جديد يضمن وجودها فى الإستراتيجية.

وناشد عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، وزيرة الاستثمار سحر نصر، بتنبى خطة قومية للترويج للبورصة وإزالة المفاهيم الخاطئة عن الاستثمار فى البورصة، باعتبارها جهة مضاربات وتلاعبات، والتركيز على الدور التمويلى وقدرتها على التوظيف الأمثل لمدخرات الأفراد.

وطالب الوزارة بإطلاق خطة شاملة تتضمن تطوير سوق المال بمختلف أطرافها سواء من الشركات المقيدة أو السمسرة أو التأمين.

وفى الإطار نفسه، أشار محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، إلى أن نسبة عدد المستثمرين المكودين فى البورصة ضئيلة للغاية، عند مقارنتها بالعدد السكانى الإجمالى، كما أنها قريبة من معدلات التداول منذ سنوات، وهو أمر غير مقبول، داعيا إلى وضع أطر واضحة للتعاون مع الجهات التعليمية المختلفة، سواء فى التعليم الإلزامى أو العالى، لدراسة فنون الاستثمار فى البورصة.

وأكد حسين حسين، رئيس مجلس إدارة شركة «الأولى» للتمويل العقارى، أن الإستراتيجية لابد أن تتضمن إلزام كل الشركات العاملة فى المجال غير المصرفى بالتطوير، وزيادة حجم الأعمال بشكل دورى، من خلال زيادة رأس المال.

وطالب هانى توفيق، رئيس شركة «يونيون كابيتال»، وعضو مجلس إدارة شركة مصر لرأسمال المخاطر، القائمين على إدارة الإستراتيجية بوضع الافتراضات التى بنيت على أساسها الأرقام والمستهدفات الواردة فى الإستراتيجية القومية، لإطلاع المهتمين عليها، بجانب وضع جدول زمنى لمراجعة الأهداف فى حال عدم تحققها.