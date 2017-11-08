خبراء يستبعدون تأثر حركة السياحة السعودية بأحداث الفساد

غرفة فنادق جنوب سيناء: لن تؤثر على اتخاذ قرارات السفر إقبال من مواطنى "المملكة" على شراء الوحدات السياحية خلال الفترة الماضية دعاء محمود استبعد ممثلو القطاع السياحي تأثر الحركة السياحة الوافدة من المملكة العربية السعودية لمصر، جراء أزمة توقيف واعتقال عدد من الأمراء والوزراء السابقيين والحاليين ور

غرفة فنادق جنوب سيناء: لن تؤثر على اتخاذ قرارات السفر

إقبال من مواطنى “المملكة” على شراء الوحدات السياحية خلال الفترة الماضية دعاء محمود استبعد ممثلو القطاع السياحي تأثر الحركة السياحة الوافدة من المملكة العربية السعودية لمصر، جراء أزمة توقيف واعتقال عدد من الأمراء والوزراء السابقيين والحاليين ورجال الأعمال في السعودية، في إطار حملة لمكافحة الفساد.

وكانت المملكة العربية السعودية قد ألقت القبض على 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات السابقين، وجرى احتجازهم في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي، في إطار حملة أطلقها الملك سلمان لمكافحة الفساد. واستطلعت “المال” آراء ممثلي القطاع حول ما إذا كانت السياحة السعودية، والتي تتصدر قائمة الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلي مصر، ستتراجع بسبب تلك الأحداث الملتهبة، واحتمالية أن تؤثر بالسلب علي رغبتهم في اتخاذ قرار السفر سواء لمصر أو لأي دول أخري، والتركيز علي شئون بلاده، وهو ما استبعده الخبراء، لكنهم أشاروا إلى أن التأثير سيكون علي الاستثمارات الوافدة من الشركات المملوكة للأمراء الصادر بشأنهم قرارات إيقاف. وتصدرت السعودية قائمة الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر خلال الـ9 شهور الأولى من 2017، وتحتل المركز الثاني عالميا، بتسجيل توافد 519 ألف سائح سعودي، بارتفاع 27%، كما تصدرت القائمة خلال العام الماضي، بعد توافد 507 آلاف سائح بارتفاع 17%، مقارنة بعام 2015 الذي سجل 433 ألفًا. وقال مصدر مطلع بغرفة الفنادق بجنوب سيناء، إن هناك عقودًا وحجوزات لجلب السائح السعودي للمقصد المصري، ولا يمكن إلغاؤها بسبب الأحداث الجارية بالمملكة، مؤكداً أن جميع دول العالم، ومن بينها مصر، تطلق حملات للقبض علي المخالفين للقانون ولم تتأثر أي منها بالسلب جراء ذلك. وأضاف المصدر لـ”المال”، أن القضاء علي الفساد الداخلي في أي دولة لا يعيق حركة السياحة الوافدة منها أو إليها ولا يمنع مواطنيها من تغيير رغبتهم في السفر، مشيراً إلي أنه بالعكس سيرغب السائح السعودي في السفر بشكل أكبر حتي يبتعد عن أجواء الخلافات. ولفت إلي أن السياحة العربية تشكل 7% فقط من حجم السياحة الوافدة لمنطقة جنوب سيناء، لافتاً إلي أن التخوف الحقيقي هو في احتمالية توقف الاستثمارات السياحية المستقبلية. ونوه بأن السائح السعودي يحبذ الإقامة في نمط الشقق الفندقية، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت إقبالًا من السعوديين على شراء شقق وفيلات بنظام حق الانتفاع لمدة طويلة لقضاء الإجازات في المناطق السياحية. واتفق معه إلهامي الزيات، رئيس شركة إيمكو للسياحة، مستبعداً تأثر الحركة السياحية الوافدة من السوق السعودية لمصر، خاصة أن السائح السعودي يحرص دائما علي السفر والتوجه للمقاصد السياحية التي تتوافر فيها الأجواء المستقرة. من جانبه، أكد يسري عبد الوهاب، نائب رئيس شركة الطيار القابضة مصر، أن توقيف رجال الأعمال السعوديين لن يؤثر على الاستثمارات القائمة لهم أو المشروعات التي تم بدء العمل بها، خاصة أنه لم يصدر أحكام نهائية ضدهم.

وأضاف عبد الوهاب أن التأثير سيقع فقط في حال استمرت الأزمة وتفاقمت على الاستثمارات المستقبلية التي كانت مستهدفة ولم يتم بدء العمل فيها. ولفت عبد الوهاب إلى أن حركة العمل بشركته تسير بشكل طبيعي، ولن تتأثر استثمارات شركته جراء قرار المملكة السعودية بتوقيف رجل الأعمال ناصر الطيار، صاحب مجموعة الطيار للسفر والسياحة، علي خلفية قضايا فساد.