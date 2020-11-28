خبراء يرسمون سيناريو تحركات مؤشر البورصة السبعيني الأسبوع الحالي

رسم خبراء سيناريو لتحركات المؤشر السبعيني هذا الأسبوع، متوقعين اتجاهه نحو 2040 نقطة، بشرط بقاء المؤشر فوق 2000 نقطة، والذي يعد نقطة محورية له، مؤكدين أنه في حال عدم تحقق ذلك سيغير المؤشر اتجاهه نحو الهبوط.

توقعات بالصعود شرط بقاء المؤشر فوق الـ2000 نقطة

وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع أداء إيجابيًّا للمؤشر السبعيني.

من جانبه قال هيثم عبد السميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع فرصًا جيدة لصعود المؤشر، لكنها ليست كالأسابيع الماضية.

وتابع عبد السميع مستوى 2000 نقطة محوريًّا للمؤشر السبعيني، وبقاء المؤشر أعلاه سيقوده لمستويات نحو 2040 و2050 نقطة، لافتًا إلى أن عدم البقاء فوق 2000 نقطة سيؤدي إلى جني أرباح، وتخفيض مراكز على المؤشر، ما يدفع به للتراجع أدنى من ذلك.

يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات أسبوعها الماضي على تباين للمؤشرات، وبينما ارتفع مؤشر السوق الثلاثيني، والمئوي الأوسع نطاقًا، تراجع المؤشر السبعيني.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.76% مسجلًا 10980 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31% مغلقًا عند 2946 نقطة، وفي المقابل تراجع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان 0.08%، مغلقًا عند 2008 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي 7.2 مليار جنيه، ليغلق عند 636.4 مليار جنيه، مقارنة بـ629.2 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع السابق.

وبلغ إجمالي التداولات داخل المقصورة 12.3 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على 69.4% منها، والسندات على 30.60%، خلال الأسبوع.

وكان نصيب المصريين في التعاملات 82.7%، والعرب 7% بصافي شراء 107.7 مليون جنيه، والأجانب بـ10.2% بصافي مبيعات 370.6 مليون جنيه.