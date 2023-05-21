خبراء يجيبون.. لماذا اقتنصت التحالفات العالمية إدارة مشروعات الموانئ «المحلية»

طالب وزير النقل الفريق كامل الوزير فى أكثر من مناسبة المستثمرين المصريين الدخول فى مشروعات الوزارة، لاسيما الموانئ المصرية، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوق بالمستثمرين العرب والأجانب، وتراجع دور القطاع الخاص المحلى، مشيرًا إلى أن جميع الفرص الاستثمارية أصبحت غير مقيدة بمزايدات قد تستغرق سنوات دون ترسيتها وهو ما يعمل على إضاعة الوقت بلا فائدة.

وأبرمت وزارة النقل عددا من الاتفاقيات مع الشركات العالمية العام الماضى لتولى إدارة وتشغيل بعض محطات مشروعات النقل البحرى، بهدف تحويل مصر إلى مركز لوجيستى على الخريطة الدولية، منها: الاتفاق مع تحالف (CMA – CGM) و«المصرية للمحطات متعددة الأغراض» لإدارة وتشغيل مشروع محطة تحيا مصر فى «الإسكندرية»، والتعاقد مع (HPH) لإدارة وتشغيل رصيف 100 فى «الدخيلة».

واستطلعت “المال” رأى السوق الملاحية حول الفرص الاستثمارية التى يمكن للمستثمرين المصريين الدخول فيها خلال الفترة المقبلة، مطالبين بضرورة توافر حزمة من الحوافز لتشجيع المستثمر المصرى على التقدم للفرص الاستثمارية المختلفة.

وأشار أحمد الشامى الخبير الملاحى إلى أن طبيعة المشروعات بالموانئ المصرية تنقسم إلى إدارة الموانئ، وإدارة الخدمات اللوجستية، إضافة إلى إدارة المحطات المختلفة، والمراكز اللوجستية، وجميعها تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة من ناحية، إضافة إلى خبرة كبيرة فى تلك الأنشطة من ناحية أخرى، إضافة إلى تنفيذ تكنولوجيا متطورة متعارف عليها عالميا.

وأضاف أن المستثمر المصرى قد تتوافر لديه الخبرات والأيدى العاملة، إلا أنه يفتقد إلى رؤس الأموال الضخمة التى تؤهله لتشغيل جميع تلك الأنشطة بالموانئ المصرية، إذ تحتاج الموانئ مثلا إلى مشغل مصرى لمحطات الحاويات دون الشركات الحكومية.

وأكد الشامى وجود فرص استثمارية ضخمة مؤخرًا فيما يعرف بالخدمات اللوجستية المكملة، حيث لا تقتصر أنشطة النقل البحرى على الرصيف والسفينة فقط، بل قد تمتد إلى قرابة 52 نشاطا، مطالبا بتعديل القرارات الوزارية المنظمة بما يسمح ويزيد الاستثمار المصرى فى هذا النشاط للمستثمرين المحليين.

وأوضح أنه هناك فرصة أمام المستثمرين المحليين لإنشاء تحالفات فى أنشطة النقل مثل الشحن والتفريغ، إذ يوجد العديد من الكيانات بالموانئ المصرية إلا أنها تفتقد إلى التكنولوجيا المتطورة فى هذا النشاط، وذلك نتيجة نقص التمويل أو المشكلات التى تواجههم من اشتراطات وزيادة مقابل الانتفاع الذى يتم زيادته سنويا عبر القرارات الوزارية المنظمة.

ولفت إلى أن المستثمرين المصريين نجحوا مؤخرا فى الدخول لإدارة المناطق اللوجستية والموانئ الجافة، ممثلا فى تحالف السويدى مع أحد الشركات الأجنبية، وهو نموذج ناجح لعدة أسباب، أهمها أن مجموعة السويدى لديها خبرة طويلة فى الحلول اللوجستية الصناعية، وهو ما يؤهلها لتشغيل مثل هذه المشروعات، بخلاف المستثمرين العاملين بالموانئ والتى تقتصر خبرتهم على أنشطة النقل البحرى فقط.

وقال الشامى إن هناك مشكلات فى إدارة العمالة بالنسبة للشركات المصرية، وهو أحد التحديات أمام تلك الشركات للدخول لتنفيذ مشروعات ضخمة إدارة محطات الحاويات أو محطات الفيدر، بخلاف النماذج الأجنبية التى تقوم بأعمال التدريب وتطبيق مبدأ الحوافز على جميع العاملين دون تمييز، علاوة على تطبيق العقوبات فى حالة التقصير أيضا، وبالتالى نجحت مثل هذه النماذج فى شرق بورسعيد والإسكندرية والسخنة عبر مشغلى محطات الحاويات الأجنبية.

وأوضح أن نشاط النقل البرى أيضا يوجد به العديد من الفرص الاستثمارية والتى يجب تنظيمها بشكل يسمح بتأسيس كيانات جديدة، خاصة أنه قطاع غير منظم وتسيطر عليه العشوائية بشكل كبير.

من جانبه أكد الدكتور محمد على الرئيس الأسبق لأكاديمية النقل البحرى، ضرورة استقطاب خبرات شركات دولية لديها القدرة والمعرفة بتشغيل الموانئ والمحطات الملاحية قبل دخول الشركات المحلية فى شراكة مع القطاع العام.

وقال على إنه من الممكن أن يدخل المستثمر المحلى فى الشراكة مع تلك الكوادر والشركات الدولية ضمن تحالفاتهم شرط توافر الملاءة المالية والمعرفة بالمجال، وذلك لمحاولة اكتساب الخبرة من سجل تعاملات تلك الشركات العالمية الحافل بالنجاحات والمكاسب.

وأضاف أن أحد أهم أسباب تراجع الشركات المصرية عن خطوة الاستثمار فى قطاع الموانئ، تتمثل فى عدم توافر المعرفة الإدارية والتشغيلية الكافية، بجانب صعوبة بعض التشريعات الخاصة بالنقل البحرى.

وأشار إلى أن من تلك التشريعات الصعبة والتى من الممكن أن تعيق تعزيز دور الشركات المصرية عن الدخول فى شراكة مع القطاع العام فى قطاع الموانئ، تعرض بعض العاملين والمسؤولين داخل القطاع أمام القانون الجنائى فى بعض التعاملات، وذلك يتنافى مع كونه ضمن مجموعة التجاريين والمستثمرين، إضافة إلى روتين الترخيص واحتياج أذونات خاصة من الوزير بيع السفن المصرية.

كما أشاد بالتوجه العام للقيادة السياسية لتطوير الموانئ بشكل تنموى متكامل، واستهداف الحكومة المصرية تنمية الكوادر البشرية كتوجه رئيسى خطة العام المالى المقبل، ويأمل أن يتم توفير التدريبات والفرص اللازمة أمام العاملين والمسؤولين داخل مجال الملاحة والنقل البحرى، إيمانًا بأن نهضة الأمم تعتمد بشكل كبير على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور.

ولفت إلى أنه تم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 17 ميناءً جافًا ومركزًا لوجستيًا على مستوى الجمهورية، ويمكن أن يكون هناك فرصة أمام المستثمرين المصريين بتلك الموانئ.

وأشار الرئيس الأسبق لأكاديمية النقل البحرى، إلى أن القطاع فى حاجة إلى شركات خطوط ملاحة قادرة على جذب التجارة، خاصة الترانزيت، حيث ستعمل على تعزيز عوائد الاستثمار على رؤوس الأموال التى تم ضخها فى الموانئ المصرية والأرصفة.

وأكمل أنه يفضل تفعيل الشراكة المحلية لشركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة دخول تلك الشركات فى التحالفات الدولية الكبيرة ذات الدور والتأثير على أغلب الخطوط الملاحية.

وقال على إن مؤشر ذلك يكمن فى القدرة على توفير مكاسب عادلة تقابل حجم موازنة تطوير القطاع البحرى والملاحة، ويضاهى المخطط الذى يستهدف أن تكون مصر ظهيرا من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية.

وفى سياق متصل، قال الدكتور أحمد عبد الحافظ خبير الاقتصاد، إن هناك العديد من المعوقات أمام دخول شركات النقل المصرية للاستثمار فى قطاع الموانئ.

وأكمل أن من تلك المعوقات المشاكل القانونية التى تمثل صعوبة إجراءات التعامل مع العاملين بالقطاع فى المخالفات تحت القانون الجنائى وليس التجارى، بجانب معوقات فى أغلب التشريعات.

وتابع: أن أحد أهم الأسباب التى وقفت أمام الاستثمار المحلى فى النقل البحرى هو وجود منافسة كبيرة مع الشركات والموانئ العالمية والتى ظهرت على نطاق واسع فى مصر مثل موانئ دبى وأبو ظبى.

وأضاف عبد الحافظ أن حجم تكلفة الموانئ كبيرة، مشيرًا إلى أن أغلب الكيانات المصرية ترى أن فترة استرداد هذا النوع من الشراكات طويل مما نتج عنه ذلك العزوف عن القطاع وبحث عن بدائل أفضل وأقل خطورة بأكبر عائد، إضافة إلى ارتفاع تكاليف السفن رغم انخفاض الشحن، مما يترتب عليه نقص فى العوائد على ذلك النوع من الاستثمار.

وأضاف أن أغلب البنوك تحجب تمويل الشركات لهذا النوع من الاستثمارات بسبب درجة مخاطرها العالية ووجود منافسة دولية كبيرة بالخارج.

وأشار إلى أن الموانئ الجافة هى الأكثر استعدادا لدخول القطاع الخاص فى شراكة مع الشركات الحكومية والقابضة البحرية لامتلاكها إلى الكفاءات وحجم موارد مناسب.

وأظهر أن من ضمن مخاوف القطاع الخاص، تداخل التكنولوجيا بشكل كبير فى قطاع الموانئ وإنشاء ترسانات وغيرها من أعمال الملاحة التى كان السبق فيها إلى شركات الملاحة العالمية.

وأكد ضرورة وجود شبكة علاقات كبيرة واستفادت من خبرة وتجربة شركات الموانئ وتوكيلات الملاحة فى الشرق الأوسط والعالم قبل بدء الشركات المصرية فى الاستثمار أو الشراكة.

وقال عبد الحافظ إن القطاع فى مصر يحتاج إلى العديد من التسهيلات، والتى منها الحوافز الضريبية بجانب تشجيع الدخول فى هذا النوع من الاستثمارات وتوفير مصادر تمويل أخرى غير مصرفية، مؤكدًا أهمية الربط بين جميع الموانئ ورفع كفائتها.

وأكد أنه رغم ارتفاع تكلفة صناعة الموانئ والأرصفة بجانب طول مدة الحصول على عوائد هذا القطاع، إلا أن الدولة فى حاجة إلى خطوة القطاع الخاص وتشبيكها مع الوكالات العالمية لتعزيز هذه الصناعة ومضاعفة أرباحها.

من جانبه، أوضح محمود عبدالرحمن رئيس شركة قناة السويس للملاحة، أن الاستثمار بالموانئ المصرية أصبح ذات تكلفة باهظة، ومن ثم قامت وزارة النقل قامت بتنفيذ استراتيجية إنشاء البنية التحتية من أرصفة وأوناش وبنية تكنولوجيا ليتم الاكتفاء بدخول المستثمر على التشغيل فقط، وهو ما يمكن أن يكون فرصة حقيقية أمام المستثمرين المحليين.

ولفت إلى أن المستقر حتى الآن لدى المستثمر المصرى أنه سيقوم بإنشاء المشروع وضخ تكلفة ضخمة تتخطى المليارات كمحطات الحاويات والصب السائل والجاف، إلا أن هذا الفكر تم تغييره ويجب شرحه عبر ورش عمل تعقدها الموانئ المصرية على المستثمرين المحليين ذات الخبرات الممتدة لعشرات السنوات فى تلك الأنشطة.

وطالب عبدالرحمن بالانتهاء من مشروع قانون تملك وتشغيل السفن بما يسمح بدخول المستثمرين المحليين عبر القطاع المصرفى، وهو ما يعد فرصة كبيرة أمام المستثمرين، خاصة فى ظل احتكار الخطوط الملاحية قرابة %95 من نقل التجارة المحلية المترددة على الموانئ.

ولفت إلى أن هناك ضعفا لدى المستثمرين المحليين باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات فى أنشطة النقل، حيث قد تظل السفينة تقوم بأعمال التفريغ “بالنسبة لسفن الحبوب” بقرابة الأسبوعين بينما قد يتم تفريغها ببعض الموانئ خلال ساعات، نتيجة الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة.