خبراء يتوقعون عودة حطام الصاروخ الصيني إلى الأرض نهاية يوليو

توقع الخبراء أن يعود حطام الصاروخ الصيني الضخم إلى الأرض من جديد في الحادي والثلاثين من يوليو الجاري.

ويبلغ حطام الصاروخ 21 طناً، وقام بإيصال وحدة محطة وينتيان الفضائية التي أُطلقت الأحد الماضي، وربطت بمحطة تيانج ونج الفضائية بأمان.

وتم تتبع الصاروخ بواسطة جوناثان ماكدويل، من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، والذي لفت إلى أنه “في المعتاد، تقوم عمليات الإطلاق الأمريكية بعمل أفضل للتخلص من الحطام”.

وأوضح ماكدويل عبر البريد الإلكتروني: “لسوء الحظ، لا يمكننا توقع متى أو أين.. لا ينبغي ترك مثل هذه المرحلة الصاروخية الكبيرة في المدار لإعادة الدخول دون ضوابط؛ الخطر على الجمهور ليس كبيراً، لكنه أكبر مما أشعر بالراحة تجاهه”.

لم يصدر الجيش الأمريكي ولا قيادة الفضاء تنبيهات على “تويتر” بشأن الحدث حتى الآن. واحتمالات سقوط حطام الصواريخ على الأشخاص أو الممتلكات منخفضة، لكن هذا لا يرجع إلى الإجراءات الوقائية أو الدفاعية بقدر ما يرجع إلى مقدار تغطية المحيطات لسطح الأرض.

وأنفقت الصين مليارات الدولارات على رحلات الفضاء والاستكشاف في الوقت الذي تسعى فيه إلى بناء برنامج يعكس مكانتها كقوة عالمية صاعدة.

ومن المتوقع أن تظل محطة تيانجونج، بمجرد اكتمالها، في مدار منخفض على ارتفاع 400 إلى 450 كيلومترا فوق الأرض لمدة 10 سنوات على الأقل.