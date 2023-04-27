خبراء يتوقعون تراجع أداء البورصة المصرية على المدى القصير

توقع خبراء سوق المال اتجاه البورصة المصرية لاختبار مستوى دعم 17200 نقطة خلال الأسبوع المقبل، لتسجل اليوم الخميس تعاملات مشابهة لنظيرتها أمس.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 أمس بنحو 0.36 % ليستقر عند 17452 نقطة، بينما صعد «EGX70» بنسبة 0.72 % مسجلًا 3013 نقطة، وارتفع «EGX100» الأوسع نطاقًا بواقع 0.59% إلى 4576 نقطة.

وتم التداول على أسهم 200 شركة، ارتفع منها 73، وتراجع 55 ، فيما استقر 72 دون تغيير، واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافى 282.45 مليون جنيه، مقابل بيع للمستثمرين العرب والأجانب بنحو 8.12 و274.33 مليون على الترتيب.

قال محمود عطا، مدير قطاع الاستثمار بشركة «القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية»، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 تعرض لضغوطات بيعية من قبل المستثمرين الأجانب على بعض الأسهم القيادية، على رأسها البنك التجارى الدولي، والذى هبط بما يقارب %2 ليتراجع إلى 17452 نقطة.

وأضاف عطا أن السوق المصرية شهدت أمس أحجام تداول كبيرة وصعود بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة القوية ماليًا، ما ترتب عليه تماسك أداء البورصة.

وتابع أن أحجام التداول كانت جيدة فيما قبل إجازة عيد الفطر نظرًا لعدة عوامل، منها اتجاه المؤسسات العربية للشراء، والمتوقع استمراره بنفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هبط بما يقارب 63 نقطة، ومن المتوقع أن يختبر مستوى الدعم 17200 نقطة ثم يرتد مرة أخرى مع مطلع مايو المقبل بدعم من إعلان نتائج أعمال الشركات للربع الأول من العام الجاري؛ على رأسها الكيانات القيادية المرشحة لتسجيل نتائج قوية خاصة فى القطاعات المصرفية والبتروكيماويات والأسمدة.

واستطرد مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية قائلًا إن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 شهد تحسنًا خلال جلسة أمس ليكسر حاجز 3000 نقطة، وفى طريقه لاختبار 3070 نقطة.

من جهته، قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن أداء السوق امس كان متوقعًا، إذ تخطت قيم التداولات مليارى جنيه.

وأضاف عمارة أن البورصة المصرية افتتحت جلسة تداولات أمس على ارتفاع حتى ساعتين بعد بدء التداول بدعم من الحزم التى أقرتها وزارة المالية والتوقعات بشأن تحسن السوق نتيجة الاستثمارات التى سيتم ضخها من خلال برنامج الطروحات الحكومية بالإضافة لتمويلات صندوق النقد الدولي.

وأضاف عمارة أنه كانت هناك تخوفات من تأثير القرارات السلبية التى اتخذتها مؤسسات التصنيف العالمية على رأسها «ستاندرد آند بورز» بتخفيض المستوى الائتمانى لمصر على أداء البورصة خلال جلسة أمس، لكن النتائج جاءت عكس المتوقع واستوعبت السوق ذلك.

وأوضح عمارة أن معدل تراجع أداء السوق المصرية بنهاية الجلسة أمس كان طفيفًا للغاية وجاء مصحوبا بقيم تداول كبيرة.

وأشار عمارة إلى أن عمليات البيع والشراء تتم بشكل منتظم مما يمهد الطريق لتطبيق برنامج الطروحات الحكومية وفقًا للجدول المعلن من قبل مجلس الوزراء.

وتوقع رئيس مجلس إدارة «إيجل للاستشارات المالية» أن تكون تداولات جلسة الخميس فى مستويات نظيرتها اليوم.