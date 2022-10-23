كشف الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الرعاية الصحية باتحاد الصناعات وخبير الاستشارات فى القطاع الصحى عن تأسيس مكتب «BNK» للاستشارات القانونية بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين.

وأكد «سمير» أحد الشركاء المؤسسين – فى تصريحات لـ«المال» – أن المكتب الجديد يضم وحدات متخصصة ويساهم فيه عدد من رجال القانون المتخصصين والمشهورين فى قطاع الاستثمار وإدارة رأس المال.

وأشار إلى أن المؤسسين هم : «ياسر فتحى الخبير المالى والمتخصص فى مجال الاستثمار فى التوسعات الأفريقية، والمستشار حمزة حسن خبير الاستشارات فى مجال الاستحواذ والاندماجات، والمستشار علاء حفنى المتخصص فى الشئون الجنائية».

وذكر أن المكتب سيضم مجموعات أخرى متخصصة من القانونيين فى مجال العملات الرقمية والاستشارت الاقتصادية والرياضية، وغيرهم.

وأوضح أن التحالف اشترى مقرا للمكتب الجديد فى مبنى «الداون تاون» التجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا لإطلاقه خلال أيام.

المكتب عقد شراكات فى السعودية وإنجلترا والبحرين.. والإمارات والأردن فى الطريق

وأشار إلى أن المكتب تمكن من عقد عدة شراكات مع مكاتب قانونية شبيهة فى عدد من الدول مثل السعودية وإنجلترا والبحرين ومن المقرر عقد شراكات مشابهة فى الإمارات والأردن.

وقال خبير الاستشارات فى القطاع الصحى إن السوق المحلية واعدة وبها العديد من الفرص الاستثمارية لكثير من المستثمرين والصناديق فى جميع المجالات مما يجعل من دور المكاتب القانونية له أهمية فى هذا التوقيت.

وتلعب مكاتب الاستشارات المالية، دورا حيويا فى مجال الاستثمار وجذب رءوس الأموال وتنفيذ صفقات الاندماج والاستحواذ بجانب فض النزاعات بين المستثمرين أو التمثيل فى نزاعات التحكيم الدولى بين المستثمرين والحكومات.