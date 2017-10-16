خبراء: نمو طفيف حاليا في مبيعات الوحدات العقارية

محمود زكييشهد قطاع التطوير العقاري، حاليا نموا في البيع بالنسبة للوحدات السكنية مقارنة بالفترة الماضية، بعد فترة ركود دامت إلى أكثر من 6 أشهر من بداية يناير إلى يونيو من العام الحالي. ويقول شريف فوزي رئيس مجلس إدارة شركة " يونايتد بروكريتج" للتسويق العقاري إن القطاع يمر بحالة من الروا

محمود زكي

يشهد قطاع التطوير العقاري، حاليا نموا في البيع بالنسبة للوحدات السكنية مقارنة بالفترة الماضية، بعد فترة ركود دامت إلى أكثر من 6 أشهر من بداية يناير إلى يونيو من العام الحالي.

ويقول شريف فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ” يونايتد بروكريتج” للتسويق العقاري إن القطاع يمر بحالة من الرواج في المبيعات خلال الفترة الحالي وذلك بسبب زيادة الطلب على الوحدات العقارية المصيفية وذلك كفرصة من العملاء لقضاء فصل الصيف في المناطق الساحلية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أنه لاحظ أن خلال الفترة الماضية طلبًا على الوحدات العقارية بنسبة تتجاوز 15% مقارنة بالفترة الماضية وذلك في منطقة الساحل الشمالي والعين السخنة مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد المبيعات العقارية زيادة في الطلب خلال الفترة القادمة.



وعن أسباب إنخفاض مبيعات الوحدات خلال الفترة الماضية قال شريف فوزي أن أسعار الوحدات والتي شهدت زيادة تصل إلى 40% مقارنة ببداية العام الماضي

وتابع: “أدى إلى انسحاب شريحة كبيرة من العملاء إلى الفئة الأقل تميزًا في الوحدات.أسعار الوحدات والتي شهدت زيادة تصل إلى 40% مقارنة ببداية العام الماضي”.

وأكد أن ذلك أدى إلى انسحاب شريحة كبيرة من العملاء إلى الفئة الأقل تميزًا في الوحدات.





ولفت إلى أن الزيادة التي حدثت خلال العام الماضي في أسعار الوحدات أسهمت في تراجع الطلب إذ أن السوق العقاري شهد صدمه من الزيادة السريعة في أسعار العقار وهو ما أدى إلى تراجع المبيعات في الربعين الأول والثاني من العام الحالي.

وكان مؤشر عقارماب سجل ارتفاع بنسبة ٥٪ لتصل قيمته في آخر شهر سبتمبر إلى ٣٠٤٤ نقطة، وهو أعلى رقم وصل إليه المؤشر الذي يقيس حجم الطلب على العقارات في السوق المصرية.

وأظهر المؤشر وجود إقبال متزايد على العقارات بشكل عام، بالإضافة إلى تسارع في إعلان الشركات العقارية عن طرح مشاريع جديدة في ظل زيادة الطلب، بالرغم من استمرار ارتفاع الأسعار الناتجة عن تعويم الجنيه.





ويتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري. أيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.



** التسويق



ويقول محمد كامل مدير الاستشارات العقارية بشركة هومرز للتسويق العقاري أن من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة الطلب على الوحدات العقارية خلال الفترة الماضية هي الحملات التسويقية التي قامت بها الشركات العقارية سواء كانت المرئية على شاشات التليفزيون أو المسموعة في الراديو أو حتى إعلانات الشوارع بالإضافة إلى الحملات الإعلانية الكبرى التي قامت بها تلك الشركات في الساحل الشمالي وغيرها من المناطق السياحية.

وأضاف كامل أن هناك القطاع العقاري امتص الصدمة الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي بدورها ساهمت في زيادة أسعار الوحدات خلال 6 أشهر الماضية

وأكد كامل أن الشركات العقارية لجأت إلى استحداث أنظمة سداد مختلفة والتي وصلت في بعض الشركات إلى عشر سنوات وهو ما لم يشهده القطاع من قبل مشيرًا إلى أن تلك الأنظمة ساهمت في امتصاص الزيادات الأخيرة في أسعار الوحدات.



** المصريون بالخارج

ويقول أحمد ابو العنين المدير التنفيذي لشركة سيفورا للإستثمار العقاري أن هناك نمو طفيف في حجم المبيعات والطلب على الوحدات العقارية خلال الثلاث أشهر الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى تسويق المشروعات العقارية للمصريين العاملين بالخارج.

وأضاف المدير التنفيذي إلى أن الشركة تقوم بتسويق مشروعاتها من خلال المعارض العقارية التي تقام في دول الخليج وبالأخص دولتي الكويت والإمارات وهو ما أسهم في زيادة المبيعات بصورة واضحة لدى الشركة.