خبراء: مصر قادرة على سد الفجوة التمويلية والوفاء بالتزاماتها الخارجية

قال خبراء مصرفيون إن مصر مستعدة لسد أى فجوة تمويلية من خلال خطة إستراتيجية لزيادة حصيلتها الدولارية على مدار 3 سنوات، عبرمصادر النقد الأجنبى الأساسية، فضلا عن تكثيف الجهود لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وفتح الباب أمام تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وأكدوا على انضباط مصر المالى فى سنواتها الماضية، وتمام استعدادها للوفاء بالتزاماتها الخارجية، مع إحجام الحكومة عن الاقتراض الخارجى و تقليص فاتورته.

وتوقع بنك جولدمان ساكس، أحد البنوك الأمريكية العالمية، أن تواجه مصر فجوة تمويل متراكمة من النقد الأجنبى تبلغ 11 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة بنهاية العام المالى 2027 – 2028.

ووفقا لتقرير صادرعن البنك فإن متوسط متطلبات التمويل الخارجى لمصر نحو 20 مليار دولار فى السنة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولى، بينما تصل تقديرات “جولدمان ساكس” لمتوسط تدفقات التمويل الوافدة خلال الفترة نفسها إلى 18 مليار دولار فى السنة، مما يؤدى إلى هذه الفجوة التمويلية.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إن مصر وضعت خطة إستراتيجية لزيادة حصيلتها الدولارية بقيمة 70 مليار جنيه خلال 3 سنوات، لتسجل نحو 191 مليارا من خلال 6 مصادر أساسية للنقد الأجنبى .

وفى منتصف شهر يوليو الماضى، أعلن د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، عن توزيعات الخطة على أن تصل الصادرات السلعية إلى 88 مليار دولار، بزيادة سنوية %20 وأن تصل تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى 45 ملياردولار بزيادة %10 سنويا، ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخدمات التعهيد الخاصة بنفس النسبة، مع زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة %10 لتصل إلى 17 مليار دولار، وتعزيز إيرادات السياحة بنسبة نمو %20.

وأضاف “عبد العال” أن الدولة ستنتهج مسارها الخاص لتحقيق تلك الخطة، ومعدلات النمو فى مصادر النقد الأجنبى، فضلا عن برنامج الطروحات الذى نجح فى توفير 1.9 مليار دولار، إلى جانب توقعات بتحقيق مليارأخرى خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن فجوة الاحتياطى الأجنبى متواضعة مقارنة مع حصيلتنا منه، وتراكمات التدفقات النقدية الداخلية والخارجية من 2023 وتقديرات عام 2024 لاتزيد فى المتوسط عن 11 مليار دولار التى توقعها تقرير جولدمان ساكس، فضلا عن تدفقات 191 مليار دولار حتى 2026.

وأفاد “عبد العال” بأن احتياطى النقد الأجنبى مستقر ويزيد بصافى إيجابى، مشيرا إلى انتظامنا فى سداد الالتزامات فى مواعيدها، واستقرار الاتفاقات مع صندوق النقد الأجنبى، وكلها عوامل مطمئنة وصمام أمن أول وأخير لإمكانية سداد فجوة الاحتياطى الأجنبي.

وأشار إلى أن الدين الخارجى بلغ 165.4 مليار دولاربنهاية مارس الماضى وسيستقر فى المرحلة المقبلة، والزيادات هامشية نتيجة توجهات الدولة لتقليص الاقتراض، وتحقيق طفرة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، فضلا عن نضوب السوق الخارجية للاقتراض.

وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حققت طفرة فى نهاية عام 2022 ليرتفع الصافى إلى 11.2 ملياردولار، وسجل خلال النصف الأول من 5.7 مليار من السنة المالية 2022-2023 ، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وقال عزالدين حسانين، الخبير المصرفى، إن الحكومة تبحث عن الوسائل التمويلية السريعة من تدفقات النقد الأجنبي؛ لكى تستطيع خفض العجز السنوى لميزان المدفوعات وتحقيق فائض كلي.

وأضاف أن تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات المالية والنقدية، ومنها أن الإيرادات السنوية لمصر من الدولار أنشطتها تتجاوز 120 مليار دولار، والتدفقات الخارجية تتجاوز 131 مليارا.

ووفقا لـ “جولدمان ساكس” تستطيع مصر استيعاب فجوة التمويل بموارد النقد الأجنبى الحالية، من خلال مزيد من التضييق فى عجز الحساب الجارى والاستمرار فى ضغط الاستيراد.

وتابع إن تخفيض الواردات وزيادة الصادرات ومحاولة الوصول إلى نقطة تعادل مبدئية، مع الأخذ فى الاعتبار ألا تؤثر على توافر السلع والخدمات فى الأسواق، وكبح التضخم، بالإضافة إلى مواجهة أى تصاعد محتمل فى الأسعار.

وأفاد “حسانين” بأنه يجب زيادة تدفقات النقد الأجنبى من تحويلات العاملين بالخارج وليس فقط الحفاظ على المستوى الحالى، مشيرا إلى أنه لكى يتحقق ذلك لابد من مواجهة تواجد سعرين للصرف وبالتالى على الحكومة حصار الاتجار والمضاربة على الدولار.

وشدد على ضرورة زيادة أعداد السياحة الوافدة واتخاذ إجراءات تجعل تدفقات النقد الأجنبى من السياحة تتم من خلال البنوك فقط.

واقترح زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى الخاصة باستبدال العملات الأجنبية فى المناطق السياحية، وتوفير عربات مصرفية متنقلة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات نقدية لجذب الدولار من السوق الداخلية من القطاع العائلى ومن المواطنين.

وتوقع أنه فى حال اتباع تلك المقترحات من الممكن أن تجذب البنوك من 15 إلى 20 مليار دولار من خارج القطاع المصرفى، بالتوازى مع إصدار شهادات بالدولار بعائد يعادل 9 إلى %10 لمدة 3 سنوات، وشهادة دولارية مدتها عامين بسعر عائد 12 %.

وأكد “حسانين” أن القطاع المصرفى يقوم حاليا بأهم الأدوار مع الحكومة، وساهم فى حدوث استقرار نسبى فى سعر الصرف والحفاظ على الاحتياطيات الدولية، وزيادتها وتوفير السلع من خلال الاستيراد وخروج العديد من الشحنات التى كانت مكدسة بالموانئ المصرية، بالإضافة إلى طرح أوعية ادخارية بالدولار.

وقال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن مصادر النقد الأجنبى متعددة وتتمثل فى السياحة التى تستحوذ على %13 من الناتج المحلى الإجمالى، وقناة السويس، بالإضافة إلى تحويلات المصريين فى الخارج.

وأضاف أن تلك المصادر تنمو بمرور الوقت فى معدلاتها، بما يضمن سداد الالتزامات فى مواعيدها، متوقعا استمرار تلك السياسة.

كانت بيانات صادرة من البنك المركزى أظهرت سداد مصر التزامات خارجية بنحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضى من (يناير إلى ديسمبر) متمثلة فى خدمة أعباء الدين الخارجى بالنقد الأجنبى شاملة الأقساط والفوائد المدفوعة.

وعن دور الجهاز المصرفى فى سد هذا العجز، أفاد “بدرة” بأن الشهادات الدولارية منتج للمصريين العاملين بالخارج وليس الغرض منه سد عجز الموازنة العامة، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفى ليس منوطا بأكثر من خلق منتجات لجذب الدولار، وأن وزارة المالية هى المتحكمة فى السياسة العامة، الإيرادات والمصروفات.

عز الدين حسانين: الحكومة تبحث عن الوسائل السريعة من تدفقات النقد الأجنبى

محمد بدرة: الشهادات الدولارية منتج للمصريين بالخارج وليس لسد عجز الموازنة