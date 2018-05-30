خبراء مسالك ووجه وصرع بالمجمع الطبي للقوات المسلحة في يونيو

بدور إبراهيم
يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور فليب أميرال استشارى جراحة الوجه والفكين بجامعة نورث هامبيتون بإنجلترا فى الفترة من 23 يونيو وحتى 4 يوليو القادم، والدكتور أندرو ديفيد بيرد أستاذ جراحات المسالك التكميلية وتصليح مجرى البول والسلس البولى بجامعة ليفربول بإنجلترا.
ويأتي ذلك فى الفترة من 29 يونيو وحتى 3 يوليو القادم، كما يستضيف الدكتور أحمد عبدالمعطى أستاذ علاج الصرع وزيادة النشاط الكهربائى بالمخ بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من30 يونيو وحتى 5 يوليو القادم.
وتستقبل المستشفى حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميًا عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع.