خبراء : مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى انقراض البشرية

حذر خبراء، من بينهم رؤساء “أوبن إيه آي” و”جوجل ديبمايند”، من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انقراض البشرية فى الوقت الذى دعم فيه عشرات الخبراء بيانا نُشر على الصفحة الإلكترونية لمركز أمان الذكاء الاصطناعي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

وأفاد البيان بأن “التخفيف من خطر الانقراض الناتج عن الذكاء الاصطناعي، يجب أن يحتل أولوية عالمية إلى جانب المخاطر الأخرى على مستوى المجتمع مثل الأوبئة والحرب النووية”.

بيد أن آخرين وصفوا تلك المخاوف بأنها مبالغ فيها.

وأيد البيان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” الصانعة لروبوت الدردشة “تشات جي بي تي”، وديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة “جوجل ديبمايند”، وداريو أمودي، من شركة “أنثروبيك”.

كما دعم جيفري هينتون، الذي أصدر تحذيرا سابقا بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي الفائق، تلك الدعوة.

ووقّع يوشوا بنجيو، أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة مونتريال، على البيان.

ويوصف الدكتور هينتون والبروفيسور بينجيو والبروفيسور يان من جامعة نيويورك، بأنهم “عرّابو الذكاء الاصطناعي” لعملهم الرائد في هذا المجال، بعد أن فازوا مجتمعين بجائزة تورينج عام 2018، والتي تمُنح لتكريم المساهمات البارزة في علوم الكمبيوتر.

بيد أن البروفيسور ليكون، الذي يعمل أيضا في شركة “ميتا”، وصف تلك التحذيرات المقلقة بأنها مبالغ فيها.

ويعتقد العديد من الخبراء الآخرين بالمثل أن مخاوف قضاء الذكاء الاصطناعي على البشرية غير واقعية، وتشتيت للانتباه عن قضايا مثل التحيز في الأنظمة التي تمثل بالفعل مشكلة.