خبراء: مارينا اليخوت بالساحل الشمالي تجذب السياحة الفاخرة طوال العام

عقب توقيع «إعمار مصر» عقدى مقاولات بتكلفة 2 مليار جنيه كتبت ـ بدور إبراهيم: رحب خبراء عقاريين بتوقيع شركة إعمار مصر، عقد إنشاء مارينا بمشروع مراسى بالساحل الشمالى، على ساحل البحر الأبيض المتوسط. من جانبه قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة مكتب صبور للاستشارات الهندسية، إن المشروع

عقب توقيع «إعمار مصر» عقدى مقاولات بتكلفة 2 مليار جنيه





كتبت ـ بدور إبراهيم:

رحب خبراء عقاريين بتوقيع شركة إعمار مصر، عقد إنشاء مارينا بمشروع مراسى بالساحل الشمالى، على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

من جانبه قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة مكتب صبور للاستشارات الهندسية، إن المشروع يعد الأول من نوعه، وسيعمل على جذب السياحة من الدول الأوربية، خاصة فى فصل الشتاء، فى ظل تمتع مصر بمناخ معتدل، مقارنة بالدول الأخرى التى تتوجه إليها اليخوت صيفا.

وأشار إلى أن المشروعات السياحية بمصر، تفتقر إلى مارينا ليخوت الميجا، التى تعد شريحة مختلفة من السياحة الفاخرة.

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مارينا إعمار، ستسهم فى تحقيق طفرة فى معدلات إقبال السائحين على الساحل الشمالى، خاصة مالكى اليخوت، خلال فصل الشتاء، بما يساعد فى تحقيق توجه الدولة نحو تشغيل المنطقة طوال أيام السنة، وليس لأشهر معدودة صيفا.



وشدد على أهمية تبنى مثل هذه الأفكار فى المشروعات الكبرى، خاصة بمدينة العلمين الجديدة، لضمان استقطاب السائحين من مختلف دول العالم .



كانت «إعمار مصر»، قد أصدرت بيانا، أمس، أوضحت خلاله أن مشروع المارينا هو الأول من نوعه ليخوت «الليجا» ذات الأحجام الكبيرة، مشيرة إلى أنها العقد بتكلفة 2 مليار جنيه، ووقعته مع شركتى الإنشاءات العربية «ACC»، وأوراسكوم للإنشاءات، لتنفيذ المرحلة الأولى، بواقع 1.2 مليار جنيه مع «ACC»، ويشمل تنفيذ الشاليهات، والخدمات المحيطة بالمارينا، بمسطح إجمالى 92 ألف متر، يضم 826 شاليها كامل التشطيب، وكذلك خدمات تجارية وترفيهية على مساحة 4500 متر، ومن المخطط الانتهاء من الأعمال خلال 2020.

كم أوضح البيان أن العقد الثانى مع «أوراسكوم» بقيمة 800 مليون جنيه، ويشمل تنفيذ حوض المارينا بالكامل، على أن يتم التشغيل خلال 2020، وتتسع المارينا لاستقبال 300 يخت من مصر، ومختلف أنحاء العالم، ومجهزه لاستقبال اليخوت ذات الأحجام الكبيره «الميجا»، التى تصل أطوالها إلى 60 متراً.

وأكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، أن مشروع المارينا وخدمات المراسي، مثل الشواطىء، وملاعب الجولف، يضم مجموعة من فنادق إعمار للضيافة.

تتضمن كامل منطقة المارينا عند الانتهاء منها 3200 وحدة سكنية، و600 غرفة فندقية بالخدمات الممتازة «5 و4 نجوم»، بالإضافة إلى ممشى على البحر «رصيف المارينا»، بطول 3000 متر، ومن المقرر أن يضم 35 ألف متر مسطح خدمى تجارى ترفيهى، يشمل أكبر الماركات العالمية، والمحلات، والمطاعم الشهيرة.

وأوضح «العبار» أن المشروع يضيف ألاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، أثناء التنفيذ وعند التشغيل، ما يحقق نموا اقتصاديا بمنطقة الساحل الشمالي على مدار العام.