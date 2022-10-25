خبراء: «مؤشر الجنيه» سيساعد المستثمرين على تحديد القيمة العادلة للعملة المحلية

قال هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية، إن إعلان محافظ البنك المركزى عن إطلاق مؤشر الجنيه المصرى يهدف لمساعدة المستثمرين على تحديد القيمة العادلة للعملة المحلية.

وأوضح جنينة لـ«المال» أن إطلاق المؤشر بالإضافة إلى التصريح الخاص بالعقود الآجلة يمثلان رسالة واضحة وصريحة لأى مستثمر، مفادها معرفة القيمة الحقيقية أو العادلة للجنيه.

وأضاف أن المستثمر سيلجأ للتواصل مع أحد البنوك للتحوط من خلال آلية العقود الآجلة إذا وجد سعر الجنيه مرتفعاً أعلى من قيمته العادلة ومنتظر انخفاضه بقوة.

وأكد أن الهدف من المؤشر ألا يكون سعر الدولار هو عامل القياس الوحيد، وإنما إتاحة رؤية عامة لوضع العملة المحلية قياسا إلى نظيراتها الأجنبية.

وكان حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى قال خلال كلمته فى اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادى الذى يعقد حاليا إنه سيتم إطلاق «مؤشر الجنيه المصري».

وقال عبدالله إن المركزى يعمل فى الوقت الحالى على عقود التحوط للعملة، وانتهى من العقود المستقبلية.

وألمح جنينة إلى أن المؤشر يمثل جزءا معرفيا كبيرا للمستثمرين، لأنه سيضع أمامهم حقيقة سعر الصرف وتحركاته فى السوق.

وحول أهمية ذلك المؤشر بالنسبة لسعر الصرف، قال إنه سيساعد المستثمر على التحرك إما بالتحوط ضد أسعار الصرف من عدمه، كما سيسهم فى الحد من المضاربات.

وأكد أنه لابد من توافر عامل الشفافية فى طريقة حساب المؤشر، بحيث يتم وضع مرجع له لدى البنك المركزي، مع ضرورة تخصيص دورات تدريبية للمستثمرين ورجال الأعمال للتعامل معه بكفاءة.

وعزا محمد البيه، الخبير المصرفي، إن أهمية المؤشر إلى أن معظم الاحتياطيات الدولية لمصر من الدولار، ويتم استثمارها فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من العملات الأخرى مثل الجنيه الاسترلينى واليورو والين و اليوان الصيني، بجانب مخصصات حقوق السحب الخاصة.

وأشار إلى أن تراجع الجنيه كان أقل حدة مقابل عملات أخرى غير الدولار، كما أنه ارتفع أمام البعض الآخر، وبالتالي، فإنجاز المؤشر مقابل عدد من العملات والذهب سيسهم فى إعطاء صورة أكثر وضوحا للقيمة الحقيقية للعملة المحلية، كما سيعكس مدى السعر الذى سيتحرك خلاله.

ولفت إلى أن محافظ المركزى أعلن عن بدء دراسة إطلاق عقود التحوط للعملة المحلية، مما يتيح للمستثمر خيار تنفيذ عمليات بيع أو شراء العملة حال وصولها إلى مدى سعرى معين، ليتحوط من الخسائر التى قد تنجم عن تحركها.

ورأى البيه أن تلك التحركات تعمل على تحقيق مرونة أكبر فى تحديد سعر الجنيه، كما تعطى صورة أكثر واقعية عن السعر العادل له.