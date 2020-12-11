أسواق عربية

خبراء لبنانيون : الحرب بين إسرائيل وإيران أمر مستبعد رغم التوترات

إيران تتعرض لضغوط هائلة من العقوبات الأمريكية
أيمن عزام 10:14 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20 10:14 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

 استبعد محللون وخبراء سياسيون لبنانيون اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران بعدما تناقلت تقارير مختلفة خلال الأسابيع الماضية عن احتمال انتقام إيراني بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده أواخر الشهر الماضي.

حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة

    وكانت بعض هذه التقارير قد رجحت أنه إذا قررت إيران الرد فهناك احتمال قوي لقيام “حزب الله” برد انتقامي من لبنان .

الحرب بين إسرائيل وإيران

    وقال المحلل والكاتب السياسي نذير رضا لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن إيران لن ترد لأنها تتعرض لضغوط هائلة من العقوبات الأمريكية.

    ورأى أن “إيران تعتمد على الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن لتخفيف العقوبات والسماح للشركات الأوروبية بالعمل مع طهران مما سيشجع إيران على تجنب الحرب”.

اقرأ أيضا  "تحظى بشعبية كبيرة".. العال الإسرائيلية تدرس إطلاق رحلات مباشرة إلى المغرب

    وأضاف رضا بالنسبة لـ”حزب الله” فإن “الحزب يدرك تماما أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة ، وأن أي حرب يخوضها لبنان ستؤدي إلى مزيد من الانهيار في البلاد”.

    وأوضح المحاضر في سياسات الشرق الأوسط في جامعة “رويال هولواي” إبراهيم حلاوي أنه لا يرى حربا واسعة النطاق على الرغم من التوترات المتصاعدة.

    وأشار إلى أن كلا من إسرائيل وإيران يرى أن فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية مؤات لإيران ، لأنه يعيد تقديم السياسة الخارجية الأمريكية الحذرة التي يمكن التنبؤ بها على عكس سياسات الرئيس دونالد ترامب المتشددة التي تجلت في الانسحاب من الاتفاق النووي واغتيال اللواء قاسم سليماني.

    ولفت إلى أن الحديث عن الحرب كان يدور في وسائل الإعلام حتى قبل اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده.

اقرأ أيضا  انخفاض قيمة العملة يضاعف متاعب المواطنين في اليمن

    وكانت الولايات المتحدة قد نشرت عدة قاذفات ثقيلة في الشرق الأوسط ، مما أثار تكهنات حول خطة محتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقيام بعمل عسكري ضد طهران قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه.

    ومع ذلك ، استبعد رئيس قسم الدراسات السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت هلال خشان العمل العسكري المحتمل من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل ضد إيران و”حزب الله”.

    وقال خشان لوكالة أنباء ((شينخوا)) ان “الولايات المتحدة وإسرائيل لن تشنا حربا ضد إيران لأن هذا من شأنه أن يقوي النظام الإيراني ويزيد من تلاحم الشعب الإيراني.

اقرأ أيضا  المغرب ينفذ مخططا لتطوير الطاقات المتجددة لتقليص الاستهلاك في البلاد

تهديد القوات الأمريكية

    بدوره عبر نذير رضا عن اعتقاده أن الولايات المتحدة لديها آلاف الجنود المنتشرين في سوريا والعراق ، وأن أي حرب ضد طهران ستشكل تهديدًا للقوات الأمريكية في هذين البلدين.

    وأضاف “لقد دخل الإسرائيليون في اتفاقيات مع دول عربية مؤخرا ، ولن يضيعوا مثل هذه الفرص الاقتصادية بوقف العمل في تل أبيب لبضعة أشهر من أجل شن حرب”.

    وأوضح رضا أن إسرائيل كانت تضرب أهدافا إيرانية في سوريا ومناطق أخرى ويمكنها الاستمرار في ذلك بدلا من شن حرب شاملة في إيران أو لبنان.

يشار إلى أن المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

صعود بورصة دبي.. تباين أسواق الخليج الخميس

أيمن عزام 9:30 م, الخميس, 10 ديسمبر 20

“تحظى بشعبية كبيرة”.. العال الإسرائيلية تدرس إطلاق رحلات مباشرة إلى المغرب

المال - خاص 8:22 م, الخميس, 10 ديسمبر 20

رئيس الأكاديمية العربية يستقبل وزير النقل العراقي بفرع القرية الذكية

معتز محمود 4:48 م, الخميس, 10 ديسمبر 20

التحفيز المالي الأمريكي يرفع معظم بورصات الخليج الأربعاء

أيمن عزام 11:31 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

انخفاض قيمة العملة يضاعف متاعب المواطنين في اليمن

أيمن عزام 12:57 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

عودة المسافرين ترفع بورصة دبي الثلاثاء

أيمن عزام 7:21 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20