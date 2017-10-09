خبراء كرة: نحلم بعبور الفراعنة دور المجموعات بالمونديال

وكالات:هنأ حسين السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، المنتخب المصري بالتأهل لمونديال روسيا 2018 بعد غياب أكثر من 28 عاما، متمنيًا التوفيق للمنتخب خلال المونديال والصعود إلى الدور الثاني وتخطي دور المجموعات، مؤكدا أن المنتخب قادر على الظهور بشكل جيدة خلال البطولة.وأشاد أيمن حاف

وكالات:

هنأ حسين السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، المنتخب المصري بالتأهل لمونديال روسيا 2018 بعد غياب أكثر من 28 عاما، متمنيًا التوفيق للمنتخب خلال المونديال والصعود إلى الدور الثاني وتخطي دور المجموعات، مؤكدا أن المنتخب قادر على الظهور بشكل جيدة خلال البطولة.





وأشاد أيمن حافظ، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في تصريح لموقع النادي، بالإنجاز التاريخي للمنتخب المصري والصعود لمونديال روسيا 2018 بعد غياب طويل، وهنأ الشعب المصري على هذا الإنجاز.

وحرص أحمد مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على تهنئة لاعبي الفراعنة على الصعود لمونديال كأس العالم بروسيا 2018، وإسعاد الملايين من المصريين، كما وجه التهنئة للجماهير والشعب المصري على التأهل.

وتمنى لاعب وسط الفريق أن يحقق المنتخب نتائج جيدة خلال المونديال، وأن يستغل الجهاز الفني فترة الإعداد لخوض مباراة جيدة من أجل تقديم مباريات في كأس العالم تليق بالكرة المصرية.