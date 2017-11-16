خبراء: قوائم الحجز والأوفر برايس لا تعكس نموًا حقيقيا في طلب السيارات

· رأفت مسروجة: تقليل تعاقدات الوكلاء مع الشركات الأم سبب الأزمة · حسين مصطفى: ارتباك خطط التسويق بعد الانتعاش الطفيف لمبيعات الصيف · منتصر زيتون: انفراجة مرتقبة.. مطلع العام المقبل أحمد شوقي شهدت ا

· رأفت مسروجة: تقليل تعاقدات الوكلاء مع الشركات الأم سبب الأزمة

· حسين مصطفى: ارتباك خطط التسويق بعد الانتعاش الطفيف لمبيعات الصيف

· منتصر زيتون: انفراجة مرتقبة.. مطلع العام المقبل

أحمد شوقي

شهدت الأسابيع القليلة الماضية عودة ظاهرتي قوائم الحجز الممتدة لعدة أشهر والبيع بأعلى من السعر الرسمي من جانب التجار والموزعين “الأوفر برايس”. وتكررت هاتان الظاهرتان مرارًا خلال السنوات السابقة خاصة خلال الفترات التي تشهد نموًا ملحوظًا في الطلب على السيارات.

واستدل بعض أطراف سوق السيارات بعودة قوائم الانتظار الطويلة والأوفر برايس على ما أسموه عودة الانتعاش لسوق السيارات بعد حالة الركود العنيف التي ضربت أركانها بداية من العام الماضي؛ على خلفية تقلبات أسعار الصرف التي أسفرت عن تعويم العملة المحلية وارتفاع الدولار الجمركي ومن ثم زيادة أعباء تدبير الدولار لصالح المستوردين سواء مستوردي المكونات أو السيارات الكاملة؛ بالإضافة لزيادة الرسوم الجمركية بعد ارتفاع الدولار الجمركي.

لكن لخبراء سوق السيارات رأي آخر إذ يرجعون ظاهرتي الأوفر برايس وقوائم الحجز الطويلة إلى تقليل الوكلاء والمصنعين لحجم توريداتهم إلى شبكات الموزعين والتجار؛ حيث يرون أن الشركات قامت بتقليل حجم تعاقداتها مع الشركات العالمية للعام الجاري سواء للسيارات الكاملة أو المكونات؛ خوفا من تكدس المخزون لتدني مستوى الطلب؛ خاصة خلال النصف الأول من 2017.

ومع الانتعاش الطفيف الذي شهدته المبيعات خلال شهور الصيف؛ التي يصنفها تجار السيارات على أنها “موسم الرواج” لكل عام؛ انخفض مستوى المخزون بشكل كبير لدى الوكلاء؛ مما أدى إلى وقوعهم في أزمة خلال الربع الأخير من العام الجاري؛ حيث تعمل خطوط التجميع بطاقة إنتاجية منخفضة كما أن واردات السيارات الكاملة لا زالت في مستوى منخفض.

** خطأ تخطيطي



يقول اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك إن الشركات الأم تقوم بتوريد كميات قليلة من مكونات الإنتاج والسيارات الكاملة إلى وكلائها المحليين في مصر؛ بسبب التوقعات السلبية لحجم المبيعات خلال العام الجاري والتي بناءً عليها تم تخفيض حجم التعاقدات بين الطرفين.

وأضاف أن تقليل حجم الاستيراد كان بناء على رغبة الوكلاء الرسميين في مصر بهدف تقليل قيمة النفقات والمصروفات؛ في ظل تحمل تكاليف أخرى ثابتة يصعب التنازل عنها مثل أجور العمال والموظفين ورسوم المرافق والخدمات.

واعتبر أن الشركات وقعت في “خطأ تخطيطي لاستراتيجيات الإمداد من الخارج”.

وأوضح أن المصانع المصانع المحلية والمستوردين أملهم في تحسن الموقف سادت لديهم رؤية سلبية بالنسبة لحجم الطلب في السوق.

وأضاف أن الأمر لا يزال كذلك رغم ظاهرتي الأوفر برايس وقوائم الحجز الممتدة لعدة أشهر بالنسبة لبعض الطرازات.

وأرجع تقليل طلبات التوريد من جانب الوكلاء كان بغرض ضمان استقرار السياسة التسعيرية للوكيل المعتمدة على أسعار مرتفعة بحيث يتم تعطيش السوق لأن زيادة المعروض في السوق لا تحافظ على المستوى القائم للأسعار.

** مستوى الإقبال

ويضيف اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات أن الإقبال الاقبال على السيارات لا زال ضعيفا؛ رغم وجود قوائم الحجز والأوفر برايس بالنسبة لبعض الطرازات المجمعة محليا أو المستوردة.

وأرجع الظاهرتين إلى أن خطط الشركات للعام الجاري لم تأخذ بالحسبان حالة الانتعاش المحدودة التي شهدتها السوق خلال أشهر الصيف؛ حيث يتم إعداد خطط الإنتاج والاستيراد للسيارات الكاملة وبناءً عليها يتم التعاقد مع الشركات الأم لتوريد المكونات أو الطرازات الكاملة.

وأوضح أن الانكماش خيم على توقعات المبيعات للعام الجاري والتي انبنت عليها خطط الشركات؛ ومن ثم ارتبكت الخطط التسويقية للشركات بسبب الزيادة الطفيفة في مبيعات شهور الصيف؛ والتي من المعتاد أن تنتعش فيها المبيعات مقارنة بالأشهر الأخرى من كل عام؛ بسبب إجازات المصريين في الخارج وشراء سيارات من جانب طلاب الجامعات أو الخريجين الجدد عند التحاقهم بسوق العمل؛ حيث أنها عادة شائعة لدى بعض الطبقات.

** الكميات المحدودة



ويقول منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة مصنعي السيارات إن وكلاء الشركات العالمية قاموا بعد انتعاش المبيعات برفع حجم تعاقداتهم مع الشركات الأم بخصوص توريدات مكونات الإنتاج؛ لكن الشحنات الجديدة لم تصل حتى الآن؛ حيث تستغرق دور الاستيراد نحو 3 أشهر بداية من التقدم بطلب التوريد مرورًا بالإجراءات انتهاء بالشحن والتوريد الفعلي.

ولفت إلى أن معظم الوكلاء يعتمدون حاليا على توريد كميات محدودة من السيارات إلى شبكات الموزعين والتجار؛ بحيث المخزون المتاح لديهم حتى نهاية العام؛ قبل الدخول في الخطط الخاصة بعام 2018.

وتوقع أن تشهد السوق انفراجة بداية العام المقبل بعد وصول الشحنات الجديدة التي تم التعاقد عليها؛ موضحا أنه من المرتقب انتظام التوريد من الوكلاء اعتبارا من يناير المقبل.





