خبراء فضاء وفلك عرب يوصون بإنشاء وكالة فضاء عربية

متابعات دعا علماء وخبراء فضاء وفلك عرب إلى التواصل مع جامعة الدول العربية ووكالات الفضاء العربية الفاعلة في الوطن العربي لبحث إنشاء وكالة فضاء عربية.وووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوصى العلماء والخبراء في ختام "المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم الفضاء والفلك والمؤتمر الفلكي الإس

متابعات

دعا علماء وخبراء فضاء وفلك عرب إلى التواصل مع جامعة الدول العربية ووكالات الفضاء العربية الفاعلة في الوطن العربي لبحث إنشاء وكالة فضاء عربية.

وووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوصى العلماء والخبراء في ختام “المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم الفضاء والفلك والمؤتمر الفلكي الإسلامي السابع”، الذي استضافته عمان مؤخرا بإنشاء مؤسسات فلكية وفضائية في الوطن العربي تعنى بتطوير علوم الفضاء والفلك، ودعم المؤسسات العلمية المتخصصة بعلوم الفضاء والفلك بالدول العربية لإيجاد ثقافة فلكية قادرة على مواكبة التقدم المتسارع في هذه المجالات.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى التواصل مع الجمعيات الفلكية والمراكز الفلكية في الوطن العربي لتنظيم ملتقيات شبابية عربية والاهتمام بالتراث الفلكي في الوطن العربي وتنظيم ملتقيات ومؤتمرات في مجال الآثار الفلكية والجيولوجيا الفلكية وإصدار كتاب يتضمن المصادر والوثائق والمخطوطات والآثار الفلكية التاريخية.

والمؤتمر نظمه المركز الجغرافي الملكي الأردني والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وبالتعاون مع المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لمنطقة غرب آسيا التابع للأمم المتحدة والجمعية الفلكية الأردنية والمكتب الإقليمي لتنمية الفلك في الدول العربية التابع للاتحاد الدولي للفلك

وشارك في المؤتمر أكثر من 250 من علماء في الشريعة الإسلامية وخبراء ومتخصصين في علوم الفضاء، وممثلي هيئات ووكالات الفضاء العالمية، ورؤساء الجمعيات الفلكية وعدد من رواد فضاء يمثلون 28 دولة، عددا من الموضوعات أبرزها تبادل ونشر المعرفة في مجالات الفلك والفضاء، وإيجاد تواصل بين المختصين والمهتمين بعلم الفلك والفضاء في الدول العربية، وإبراز الاهتمام بعلوم الفلك والفضاء في المؤسسات التعليمية، فضلا عن تحفيز المؤسسات العربية للقيام بدور متزايد في مجالي الفضاء والفلك.

وعلى هامش المؤتمر، جرت انتخابات أعضاء الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، والتي أسفرت عن إعادة انتخاب حميد النعيمي من العراق رئيساً للاتحاد، وعوني الخصاونة من الأردن أميناً عاماً، شوقي الدلال من البحرين ومحمد العصيري من سوريا نائبين للرئيس