خبراء : عمليات متاجرة قوية تدفع البورصة نحو التذبذبات فى الأسبوع الحالى

يرى خبراء سوق المال أن تداولات الأسبوع الحالى بالبورصة المصرية ستسيطر عليها التذبذبات نتيجة نشاط عمليات المتاجرة السريعة، مؤكدين فى الوقت نفسه أن خفض أسعار الفائدة، وقرار إلغاء شهادات الاستثمار ذات عائد 15% لن يظهر تأثيرهما سوى على المديين المتوسط والطويل.

وقدمت البورصة المصرية أداءً هزيلًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تباين أداء المؤشرات، وسط نسبة تعاملات متواضعة للمستثمرين العرب والأجانب، مع اتجاه الفئة الأخيرة نحو البيع وبشكل خاص فى القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية EGX30 بنسبة 1.26% إلى 10911 نقطة، بينما شهد مؤشر EGX70 ارتفاعًا نسبته 3.35% مغلقًا بمستوى 2000 نقطة، وصعد كذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 2.15% عند مستوى 2885 نقطة.

وشهد رأس المال السوقى ثباتًا ليغلق عند مستوى 616.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 616.9 مليار جنيه، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.03%، وتراجعت التداولات إلى 10.1 مليار جنيه، مقابل 17 مليارًا الأسبوع السابق.

وكانت الغلبة للمستثمرين المصريين فى التعاملات بنسبة 86.9%، بينما كان نصيب الأجانب 7.8% بصافى بيع 254.6 مليون جنيه، والعرب 5.4% بصافى شراء 77.9 مليون جنيه.

قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى سيتحرك هذا الأسبوع فى نطاق 10800 و11150 نقطة، بحركة متذبذبة، وسط سيطرة عمليات المتاجرة من المستثمرين الأفراد.

ولفت إلى أن قرارات إلغاء شهادات الاستثمار ذات العائد 15%، وخفض الفائدة لن يظهر أثرهما على السوق سوى على المديين المتوسط والطويل.

وقدر الأعصر مستهدفات عدد من أسهم المؤشر الثلاثيني، وأبرزها حديد عز نحو 8.70 جنيه، مقارنة مع 8 جنيهات الخميس الماضي، وسيدى كرير نحو 9.60 جنيه، مقارنة مع 8.9، وسهم أبو قير نحو 20.50 جنيه، مقابل 20.3، والقلعة للاستشارات المالية نحو 1.6 جنيه، مقابل 1.5.

وأكد أن السوق تتطلع لقرارات جديدة بشأن خفض أسعار الغاز للصناعات مجددًا، لافتًا إلى أنه فى حال عقد اللجنة الوزارية اجتماعًا لتحديد أسعار الطاقة هذا الأسبوع، واتخاذ قرار بخفض أسعار الغاز للصناعات سينعكس ذلك على السوق بشكل إيجابي.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن هناك عمليات متاجرة سريعة مسيطرة على السوق، سيترتب عليها تذبذب فى الأداء الأسبوع الحالي، ليتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 10700 و11100 نقطة.

وحول تأثير القرارات التى تم اتخاذها من القطاع المصرفى الأسبوع الماضى بإلغاء شهادات الاستثمار ذات عائد 15% لمدة عام، وقرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة 0.5%، أكد عبد القادر أن أثر القرارات لن يظهر على السوق سوى على المديين المتوسط والطويل.

وأوصى عبد القادر بشراء أسهم أبوقير للأسمدة عند 19.15 جنيه، فيما قدر المستهدف الأسبوعى للسهم عند 21.80 جنيه، مقابل 20 جنيهًا بإغلاق الخميس، كما أوصى بشراء القناة للتوكيلات الملاحية عند 11.50– 11.60 جنيه، واضعًا مستهدفًا أسبوعيًّا لها عند 12.90 جنيه، مقابل 12.3 جنيه الخميس.

وقال عبد القادر إنه حال عقد اجتماع اللجنة الوزارية لتحديد أسعار الطاقة واتخاذ قرارات فى هذا الشأن سيؤثر ذلك بشكل إيجابى على مسار السوق خلال الأسبوع.

من جانبه قال محمد كمال، نائب الرئيس التنفيذى لشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن قرارات إلغاء شهادات الاستثمار ذات العائد 15%، وخفض البنك المركزى لأسعار الفائدة بنسبة 0.5% لن يظهر أثرهما على السوق سوى على المديين المتوسط والطويل.

وأكد كمال أن تداولات الأسبوع الحالى سيسيطر عليها التذبذب نتيجة عمليات المتاجرة القوية التى ينفذها المستثمرون الأفراد، متوقعًا تحركات للمؤشر الثلاثينى فى نطاق 10800 و11200 نقطة.

ولفت إلى أن السوق تترقب اجتماع اللجنة الوزارية لتحديد أسعار الغاز، ما من شأنه الانعكاس إيجابًا على السوق.

كان بنكا مصر والأهلى قد أعلنا، الأسبوع الماضى، إلغاء شهادات الاستثمار بعائد 15% المُصدرة فى مارس الماضى، بعد أن بلغت مبيعاتهما منهما 383 مليار جنيه.