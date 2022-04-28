خبراء: طرح شركات تابعة للقوات المسلحة يزيد عمق البورصة المصرية

توقع خبراء ومحللون أن تنعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الصادرة أمس الأول الثلاثاء بشأن دعم البورصة المصرية إيجابًا على حركتها الفترة المقبلة، استعدادًا للتنفيذ الرسمي.

إيهاب السعيد: دعم سوق المال سيسهم فى تحسين الاستثمار المباشر وغير المباشر وبالتالى العملة

وكان قد أصدر رئيس الجمهورية المصرى عبد الفتاح السيسى أمس الأول عدة توجيهات، من بينها مجموعة متعلقة بالبورصة المصرية، إذ كلف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بها.

كما كلف بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات، والبدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية.

هذا إلى جانب تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة قبل نهاية العام الحالي، وعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

قال إيهاب السعيد، العضو المنتدب بشركة «أصول للوساطة فى الأوراق المالية»، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول بشأن سوق الأسهم سيكون لها تأثير إيجابى على التحركات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن التكليف بطرح شركات تابعة للقوات المسلحة سيكون من أهم محفزات السوق وزيادة عمقها خلال الفترة المقبلة، خاصة إن تم التسريع بعملية التنفيذ الفعلي.

ولفت إلى أن التوجه بشكل فعلى لدعم سوق المال وزيادة عدد الكيانات المقيدة فى البورصة المصرية بكيانات تابعة للدولة، سيسهم بشكل كبير فى تحفيز الاستثمار المباشرة وغير المباشرة، مما يحسن من وضع العملة فى السوق المحلية.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن طرح شركات تابعة للدولة بمثابة قبلة الحياة للبورصة المصرية.

ولفت إلى أن من أبرز أزمات البورصة المصرية خلال الوقت الحالى شح البضاعة الموجودة فى السوق، وبالتالى فإن الحديث عن حلها بطرح كيانات جديدة، وبصفة خاصة التابعة للقوات المسلحة، سيسهم بشكل كبير فى جذب مزيد من رؤوس الأموال.

وتوقع تحرك مؤشرات السوق نحو مستويات 12000 نقطة على المدى القريب كاستجابة لتلك التوجيهات المحفزة.

وأكد حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة «إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، أن تكليفات الرئيس الخاصة بالبورصة المصرية الصادرة مؤخرًا دعمت أداء المؤشرات، ولكن بشكل محدود بسبب هدوء التداولات مع قُرب إجازة عيد الفطر.

وتوقع توجه المؤشر الرئيسى بهذا الأداء نحو اختبار مقاومة 10800 نقطة، موضحًا أن استقرار المؤشر السبعينى أعلى دعم 1800نقطة يدفعه لاختبار مستوى مقاومة 1860 نقطة.