خبراء: صفقة الأهلى للتنمية – سيجما دليل جاذبية بنوك الاستثمار

❐ الخطوة مرشحة للتكرار بين الكيانات الصغيرة والمتوسطة ومستبعدة لدى الكبار ❐ التكامل وتعزيز الخدمات المقدمة والتنافسية وراء الخطوةأسماء السيدأكد خبراء بسوق المال أن «بنوك الاستثمار» من أبرز القطاعات الجاذبة، خاصة مع انتعاشة السوق عقب «تعويم الجنيه»، وصعود البورصة، وتزايد م

❐ الخطوة مرشحة للتكرار بين الكيانات الصغيرة والمتوسطة ومستبعدة لدى الكبار

❐ التكامل وتعزيز الخدمات المقدمة والتنافسية وراء الخطوة

أسماء السيد

أكد خبراء بسوق المال أن «بنوك الاستثمار» من أبرز القطاعات الجاذبة، خاصة مع انتعاشة السوق عقب «تعويم الجنيه»، وصعود البورصة، وتزايد معدلات تنفيذ الصفقات، وارتفاع حجم الأصول المدارة، وهى الأنشطة الرئيسية لبنوك الاستثمار، وهو ما عزز التوقعات بشأن توسع الشركات عبر الاندماج أو الاستحواذ على أذرع جديدة لاستغلال الطفرة المنتظرة.

جاءت أخر تطورات بنوك الاستثمار فى تقدم شركة الأهلى للتنمية والاستثمار بعرض للاستحواذ على شركة سيجما المالية، فى صفقة تتم عبر مبادلة الأسهم.

وتوقع الخبراء استمرار جاذبية بنوك الاستثمار لاستفادتها من خطط الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة، والتى تتضمن طرح شركات حكومية فى البورصة بدأتها ببنك القاهرة وشركة إنبى للبترول.

شهدت السوق المحلية مؤخرًا تقدم شركة «الأهلى للتنمية والاستثمار»، بعرض للاستحواذ على شركة «سيجما كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية، من خلال مبادلة أسهم، وسبق ذلك استحواذ شركة النعيم القابضة على ذراعى السمسرة والاستثمارات المالية بشركة التوفيق المالية، بجانب استحواذ شركة أرقام المالية على شركة أكانار للاستشارات المالية، بالإضافة لبيع البنك التجارى الدولى نحو %84 من سى آى كابيتال، لصالح عدة مستثمرين، علاوة على دخول شركة صم للاستثمارات فى هيكل ملكية برايم المالية.

وصعدت البورصة منذ تحرير سعر الصرف، خلال أشهُر نوفمبر، وديسمبر، ويناير، الماضية، بنسب %36.58 و%7.79 و%2.65 على الترتيب، بدعم من مشتريات الأجانب التى بلغت 7.4 مليار جنيه، خلال الأشهر الثلاثة مجتمعة، بحسب بيانات صادرة عن البورصة.

بدايةً توقع طارق أباظة، العضو المنتدب بشركة «النعيم القابضة»، أن تسيطر “بنوك الاستثمار” على اهتمام المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى السوق المصرية، خلال الفترة القادمة، خاصة مع تعافى أنشطة السمسرة والاستشارات المالية والاستثمار المباشر، مؤخرا.

ورجح حدوث اندماجات بين الشركات العاملة فى

السوق المحلية، لخلق كيانات كبيرة قادرة على المنافسة، مستشهدًا باستحواذ أرقام على أكانار، لتكوين كيان “أرقام كابيتال القابضة”، بجانب مفاوضات الأهلى للتنمية مع شركة سيجما.

وكانت “أرقام كابيتال” قد استحوذت على شركة “أكانار بارتنرز” للاستشارات المالية، مطلع العام الماضى، وذلك فى إطار سعيها لتأسيس بنك استثمار متكامل، حيث تمتلك أكانار رخصتين، إحداهما للاستشارات المالية، والأخرى لترويج الاكتتاب.

وأضاف أباظه، أن السوق المحلية شهدت خلال السنوات الماضية، عددًا من التحديات الاقتصادية والسياسية، ما أثر على نشاط “بنوك الاستثمار” بالسلب، وركود نشاط الاستثمار المباشر، إلا أنه مع بدء التحسن النسبى استعادت الشركات النشاط.

فى سياق متصل، لفت محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» القابضة للاستثمارات، إلى جاذبية بنوك الاستثمار، خاصة بعد التحسن الذى شهده السوق المحلية، خلال الفترة الماضية، ما انعكس على أدائها.

وتوقع استمرار تحسن أداء بنوك الاستثمار، مع تطور المناخ الاقتصادى، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عددًا من الطروحات الحكومية، مما سيصب فى مصلحة بنوك الاستثمار.

وحول رؤيته لفكرة الاندماج بين بنوك الاستثمار قال، إن بنوك الاستثمار التى تقدم الأنشطة بشكل متكامل عددها محدود فى السوق المحلية، وهو ما يبرر إقبال بعض الشركات على الاندماج، للمساعدة على تكملة النشاط، ما يُعد أمر ا ايجابيا للسوق، لتقدم نوع متكامل من الخدمات.

وأضاف، أن بعض الشركات تحبذ فكرة تقديم خدمة متكاملة، وتوفير جهد، فتلجأ للاستحواذ على كيانات قائمة بالفعل، ومتواجدة بالسوق المحلية.

من جانبه، قال عمر رضا، الرئيس التنفيذى لقطاع بنوك الاستثمار بشركة أرقام كابيتال، إن بنوك الاستثمار جاذبة بشكل كافى، خلال الفترة الحالية.

ورأى أن أفضل طريقة أمام المهتمين بالاستثمار فى مجال بنوك الاستثمار بالسوق المحلية، تتركز فى الاستحواذ على شركة قائمة تعمل فى المجال، والاستفادة من كادرها الإدارى، والخبرات السابقة، بدلاً من إنشاء شركة جديدة.

ورأى أن فكرة الاندماجات جيدة فى حد ذاتها، كما أنها مؤشر قوى لنمو الاقتصاد، متابعاً : غالبية الكيانات الكبيرة اندمجت بالفعل، وإن حدثت استحواذات مستقبلا فستكون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال محمود خليفه، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «FEP كابيتال»، إن «بنوك الاستثمار» تعرضت لضغوط كثيرة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها نشطت عقب «تعويم الجنيه» بشكل قوى، خاصة مع رواج قيم التداول، ووصول البورصة لقمم تاريخية، انعكست على أداء السمسرة، كما شهدت عمليات استحواذ واندماج نتيجه لتدنى قيم الأصول للشركات محليًا.

وأشار إلى أنه يؤيد فكرة الاندماجات فى كافة القطاعات، وهو ما ينطبق على بنوك الاستثمار بشكل قوى.

وبرر مساعى الشركات للاستحواذ بأنها تسعى وراء التكامل فى بعض الخدمات، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الاستحواذ بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن كبرى الشركات أنجزت استحواذاتها خلال الفترة المنقضية، ما يعنى وجود فجوه بين الإثنين، تحل بلجوء الصغيرة والمتوسطة للاندماج.

ولفت إلى أن المرحلة الماضية شهدت إجراء عدة إصلاحات، منها قانون الاستثمار، وتحرير سعر الصرف، وهو ما يعطى نوعًا من الاستقرار للسوق المحلى، وينشط الاستثمار المباشر والصفقات، لتكون المرحلة القادمة حقبة رواج منتظرة لبنوك الاستثمار.

وبالعودة لتحليل أداء بنوك الاستثمار المقيدة فى البورصة، فقد أظهرت القوائم المالية، المعبرة عن الربع الأول من العام الجارى، ارتفاع أرباح النسبة الأكبر منها.

وحققت المجموعة المالية «هيرمس» صافى ربح نهائى 359 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 128 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، مستفيدة من ارتفاع الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 825 مليون جنيه، بارتفاع %106، وزيادة إيرادات قطاع السمسرة، والتى ارتفعت على خلفيه زيادة حجم التنفيذات فى أسواق مصر والكويت، بالإضافة إلى المساهمة الايجابية لقطاع التمويل غير المصرفى، المتمثل فى قطاع التأجير التمويلى، وشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر.

فيما تحولت “بلتون” القابضه من الربحية للخسارة بضغط من زيادة الأجور والمصروفات التشغيلية، وتكبدت خسائر 14 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قيمتها 13 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وذلك على الرغم من ارتفاع الايرادات لتبلغ 95 مليون جنيه، مقارنة بـ49 مليون جنيه.

كما تراجعت ارباح النعيم القابضة بنسبة %52، حيث حققت خلال الربع الأول من العام الجارى أرباحا بلغت 139 ألف دولار، مقارنة بـ293 ألف دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وذلك على الرغم من ارتفاع أرباحها بنهاية 2016 بنحو %225.