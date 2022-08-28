خبراء: شركات السياحة تتوقع زيادة معدلات التشغيل خلال موسم العُمرة

أبدى عدد من أصحاب شركات السياحة بالإسكندرية تفاؤلهم بشأن أداء موسم العمرة هذا العام، متوقعين أن يكون أفضل من الأعوام الماضية نتيجة زيادة الأعداد التى سيسمح لها بأداء تلك الشعيرة مما سيقلل التكلفة المرجحة للرحلات، ونوهوا بأن هذا العام سيشهد تطبيق العقد الإلكتروني بين الشركات المنظمة، والوكيل السعودي.

نصر: نتطلع إلى تعويض خسائر العام الماضى

وقال أسامة نصر، سكرتير شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة شركة «بيتش تورز» إن العديد من الشركات تتطلع لتحقيق نسب عالية من التشغيل هذا الموسم بعد النسب المتدنية التى حققتها العام الماضي؛ نتيجة لزيادة أسعار الرحلات، وقلة عدد التأشيرات التى كانت متاحة للشركات وانعكاس ذلك على أعداد المعتمرين.

وتوقع زيادة الأعداد التى سيسمح لها بأداء العمرة من مصر مقارنة مع العام الماضي، مشيراً إلى أنه بدايةً من 21 ديسمبر الماضى قامت الشركات بإجراءات توثيق العقود مع الجانب السعودي، لاسيما وأنه سيتم تطبيق العقد الإلكترونى هذا العام.

وأوضح أن هذا العقد موثق من الغرفة التجارية السعودية، وبعد توقيع الشركة المصرية عليه يتم توثيقه من غرفة شركات السياحة المصرية ثم وزاراتى السياحة، والخارجية ثم القنصلية السعودية، ثم إرساله إلى الشركة السعودية مرة أخرى لإدخاله إلى وزارة الحج هناك.

ولفت إلى أن العام الماضى بعد استئناف رحلات العمرة كانت الأعداد قليلة والأسعارمرتفعة جدا، مرجحًا أن تنخفض التكاليف مع زيادة الأعداد هذا العام.

وأوضح أن الضوابط التى تم وضعها هذا العام تُراعى ظروف معظم الشركات، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية فتحت أداء العمرة هذا العام بشكل كبير حتى للحاصلين على “تأشيرات ترانزيت”.

تجدر الإشارة إلى أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، اعتمد قبل أيام الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، ومن المقرر بدء رحلات العمرة لهذا الموسم فى شهر أكتوبر المقبل.

وشملت الضوابط التي تم إدراجها على بوابة العمرة المصرية تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر تتضمن جميع تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر التى تتضمن تاريخ السفر والعودة، و فندقى الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، و سعر البرنامج- التسلسل الزمنى للبرنامج ، ومواعيد التحركات، و عدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.

وقال المهندس زين عبيدى، الخبير السياحى، وعضو لجنة السياحة لدى جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ومستشار منظمة السياحة العربية، إن ضوابط وزارة السياحة ضرورية لبدء الإجراءات الرسمية لموسم العمرة وعمليات التسجيل.

عبيدى: «مقبولة» ونتحفظ على بعضها

وأضاف أن الضوابط تعد “مقبولة” للشركات بنسبة كبيرة، لكن هناك بعض التحفظات على عدد من بنودها، مشيرا إلى أنهم تقدموا برؤيتهم حولها إلى غرفة شركات السياحة لإبلاغها للوزارة.

ولفت إلى أن بعض بنود الضوابط إجرائى مثل عملية تسجيل الشركات، و خطابات الضمان، ويحتاج إلى تعديل، مضيفا أن عملية توثيق العقود بدأت بالفعل، وتوقع أن يكون موسم العمرة هذا العام أفضل من المواسم الماضية.

وأكد أهمية تنظيم منح تأشيرات العمرة عبر البوابة الرسمية لذلك فقط لمنع أى تحايل، مرجحًا أن تقل تكلفة الرحلات هذا العام عن العام الماضي؛ نتيجة كون الأعداد التى سيسمح لها بأدائها كبيرة.