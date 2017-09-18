خبراء: زيادة أسعار الوحدات العقارية أسهم في تراجع المبيعات

محمود زكي

يشهد القطاع العقاري خلال الفترة الحالية تراجعًا في حجم الطلب على المبيعات، الأمر الذي أرجعه عدد من الخبراء العقاريين إلى زيادة أسعار الوحدات خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن ذلك أسهم في انخفاض المبيعات بصورة كبيرة خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي.



ويقول شريف فوزي المدير التنفيذي لشركة “يونايتد بروكريتج” للتسويق العقاري إن قطاع المبيعات في الربعين الأول والثاني من العام الحالي شهد تراجعًا في حجم المبيعات، مشيرًا إلى أنه بداية من شهر أغسطس الماضي بدأت شركات التطوير العقاري في زيادة حجم مبيعاتها لا سيما الوحدات الساحلية والتي شهدت تطورًا كبيرًا في المبيعات خاصة مع دخول موسم الصيف والذي يشهد طلبا كبيرًا على الوحدات والشاليها في تلك الفترة.



وأضاف المدير التنفيذي للشركة أن من أهم أسباب تراجع المبيعات هو زيادة أسعار الوحدات والتي شهدت زيادة تصل إلى 40% مقارنة ببداية العام الماضي، مؤكدًا إلى أن ذلك أدى إلى انسحاب شريحة كبيرة من العملاء إلى الفئة الأقل تميزًا في الوحدات.



وأشار إلى أن طرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية مشروع سكن مصر والذي يبلغ عدد وحداته حوالي 40 ألف وحدة لم يكن له تأثير على حجم المبيعات خاصة المطروحة في القاهرة الجديدة والتي تبلغ حوالي 17 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن انخفاض المبيعات جاء في فترة المناسبات مثل الأعياد ورمضان.

قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تلقى تقريرا بشأن حجز مشروع “سكن مصر”، حيث بلغ عدد الحاجزين الذين سددوا المقدمات فى يومين 3427 حاجزا، بينما بلغ عدد كراسات الشروط التى تم سحبها حتى الآن 75248 كراسة حيث بلغت عدد الوحدات المطروحة بالمشروع حوالي 40 ألف وحدة سكنية في 6 مدن جديدة وهي “القاهرة الجديدة ومدينة أكتوبر وكذلك المنيا الجديد وبدر والعبور ودمياط الجديدة وتبلغ مساحة الوحدة 115 متر مربع.



ويقول محمد كامل رئيس الإستشارات العقارية لشركة بشركة هوميرز للإستثمار العقاري أن هناك نسبة زيادة في الوحدات العقارية بمختلف أنواعها السكني بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10% وذلك كل ثلاث شهور أي ما يعادل من 25 إلى 40 % زيادة سنوية حيث أكد أن تلك الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء و التي تتجاوز 120% خلال سنة ونصف مشيرًا إلى أن بند الحديد فقط إرتفع خلال الثلاث أشهر الماضية بقيمة 2500 جنيه في الطن الواحد حيث ساهم ذلك في زيادة أسعار الوحدات بهذه الطريق.



وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري لجأت إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية لتفادي الخسائر في تنفيذ المشروع على مدى عامين أو أكثر حسب كل مشروع بالإضافة إلى أن كل هذه الارتفاعات المستمرة في الأسعار يقابلها انخفاض في المبيعات حيث شهد الربع الأول والثاني من العام الحالي تراجع في حجم المبيعات بصورة كبيرة تصل إلى أكثر من 25%.



ولفت إلى أن الشركات لجأت إلى تعديل جدول تنفيذ المشروع ليكون بأقل مدة زمنية له وذلك لتفادي أي زيادة في أسعار مواد البناء والتي تشهد ارتفاعا في الأسعار بصورة شبه أسبوعية مؤكدًا أنه وبرغم ذلك فإن الشركات تقوم بزيادة مدة التقسيط حمى مبيعات الشركات من الإنهيار.



وأكد أنه من ضمن الأسباب ربما يكون الوحدات فوق المتوسطة التي طرحت وزارة الإسكان بالقاهرة الجديدة وأكتوبر تحت مسمى “سكن مصر” حيث أكد أن تلك المشروعات من الممكن أن تحدث تشتت لدى العملاء وذلك في إنتظار مقارنة تلك الوحدات بما تطرحه الشركات العقارية في تلك المدن.



وكان قد أظهر مؤشر عقار ماب تراجع الطلب على العقارات خلال شهر أغسطس بنسبة 4٪ حيث بلغت قيمة مؤشر عقار ماب في آخر الشهر 2892 نقطة، وذلك بالتزامن مع إجازة العيد الأضحى مع نهاية الشهر



ويقول مصطفى عكاشة مدير المبيعات بشركة إنترو جروب أن هناك انخفاض حقيقي في حجم المبيعات وبالأخص في الشريحة المتوسطة من الوحدات العقارية وذلك نتيجة ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة حيث جاء ذلك نتيجة عدة عوامل أبرزها زيادة أسعار مواد البناء بالإضافة إلى زيادة أسعار الأراضي زيادة أجر العامل الأمر الذي صب على المنظومة بالكامل وأدى إلى إرتفاع الأسعار خلال 8 أشهر الماضية بقيمة 30%.

وأكد أن تلك الزيادة أنعكست على حجم المبيعات لدى الشركات بصورة كبيرة مما أدى وجود حالة من الركود في البيع مشيرًا إلى ان الشركات تلجأ إلى تسويق مشروعاتها لدى المصريين بالخارج وبالأخص في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وذلك لوجود عدد كبير من المصريين بتلك الدولتين موضحًا أن ذلك ساهم في عدم إنخفاض البيع بصورة كبير مؤكدًا أن المصريين في تلك الدول يرون أن اقتناء وحدة عقارية استثمار حقيقي وخاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.