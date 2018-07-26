خبراء: زيادة أسعار القمح عالمياً لن يدفع مصر لتقليل استيراده

■ رئيس الحجر الزراعى: لا ندرس ضم مناشئ جديدة دعاء حسنى ومحمد مجدى والصاوى أحمد أكد عدد من مسؤولى الحكومة وموردى القمح أن مصر لن تلجأ لتقليص وارداتها من القمح خلال العام الحالى رغم ارتفاع أسعاره، كونها ملزمة بتغطية احتياجاتها وتوفير مخزون استيراتيجى.ونشرت وكالة بلومبرج، تقريرًا أمس ا



■ رئيس الحجر الزراعى: لا ندرس ضم مناشئ جديدة



دعاء حسنى ومحمد مجدى والصاوى أحمد



أكد عدد من مسؤولى الحكومة وموردى القمح أن مصر لن تلجأ لتقليص وارداتها من القمح خلال العام الحالى رغم ارتفاع أسعاره، كونها ملزمة بتغطية احتياجاتها وتوفير مخزون استيراتيجى.

ونشرت وكالة بلومبرج، تقريرًا أمس الأربعاء، أوضحت فيه أن الجفاف الذى ضرب محصول القمح فى إقليم البحر الأسود وأوروبا أجبر مصر على دفع أعلى سعر للشراء منذ 3 سنوات.

وأضافت الوكالة أن الهيئة العامة للسلع التموينية دفعت 235.65 دولار للطن، وفقًا لتجار مطلعين على المناقصة الأخيرة التى طرحتها.

يشار إلى أن آخر مناقصة كانت فى العاشر من الشهر الحالى بقيمة 220.5 دولار للطن، لشراء 175 ألف طن من روسيا.

وقالت مصادر إن الحكومة اشترت ما يصل مجموعه إلى 420 ألف طن، لتسليمها خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر القادم.

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للسلع التموينية لـ«المال»، أن ارتفاع سعر القمح عالميًّا لن يؤثر على استيراد مصر، موضحاً أن وزارة المالية والبنك المركزى ملزمان بتحمل الأعباء المالية اللازمة لسداد احتياجات السوق المحلية.

يذكر أن البنك الإسلامى للتنمية سيوقع خلال الشهرين المقبلين اتفاقيتين مع مصر، إحداهما مع هيئة السلع التموينية بقيمة 300 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية، وفقًا لما أعلنه هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.

وأضاف المصدر أن الحديث عن الاعتماد على مناشئ أخرى لانخفاض أسعارها أمر غير وارد، موضحاً أنه يتم وضع شروط ومواصفات قياسية للمناشئ بمعرفة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة السلع التموينية، والحجر الزراعى.

يشار إلى أن الحكومة المصرية تستورد ما يقرب من 5.5 مليون طن قمح سنويًّا، من 13 دولة معتمدة لدى هيئة السلع التموينية، هى: أمريكا، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، والأرجنتين، وروسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى.

وأكد محمد عبدالفضيل، رئيس مجلس إدارة شركة فينوس لتداول الحبوب، أحد مستوردى القمح، أن ارتفاع سعر القمح بالأسواق الأوروبية نتيجة الجفاف لن يُسهم فى تقليص مشتريات الحكومة المصرية.

وتابع: مصر تشترى احتياجاتها الأساسية لتأمين المخزون الاستراتيجى لديها، ولن تلجأ لتقليل وارداتها رغم الزيادة السعرية.

وأوضح أن وارادات القطاع الخاص من القمح سنويًّا تتراوح بين 1 و2.5 مليون طن، تُستخدم أغلبها فى إنتاج المكرونة والمخبوزات، فيما تستورد الحكومة النسبة الأكبر من القمح.

وأشار عبدالفضيل إلى صعوبة التنبؤ بحجم الضرر الذى قد يصيب محصول القمح بأوروبا، لكن التوقعات دائمًا تذهب لافتراض السيناريو الأسوأ، كما أن هناك صعوبة فى تقدير وجهة الأسعار العالمية، بناء على تلك السيناريوهات.

وذكر أن أسعار القمح كانت قد شهدت انهيارًا كبيرًا حتى وصلت إلى 195 دولارا للطن قبل أسبوعين، قبل أن تعاود الارتفاع لقرابة 215 دولارًا للطن حاليًّا توصيل ميناء الوصول، وهذا السعر الأخير هوالذى يستورد به القطاع الخاص.

وعن اتجاه مصر للاعتماد على مناشئ جديدة للاستيراد عقب ارتفاع سعر القمح بأوروبا، أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى لـ«المال» أنه لم ترد طلبات لضم مناشئ جديدة لاستيراد القمح حاليًّا، سواء من جهة حكومية أومن شركة خاصة، لافتًا إلى أن الحجر الزراعى يتحرك بناء على ذلك الطلب، ويبدأ إجراء دراسة شاملة للمنشأ، وتتم الموافقة أوالرفض عليه.