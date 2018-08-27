خبراء زراعيون يحذرون من تدهور محصول الطماطم في الصعيد

المرض ينتقل عبر الذبابة البيضاء للزراعات غير المحصنة أستاذ مناخ زراعي يدعو المزارعين للتدقيق قبل اختيار البذورالصاوي أحمد حذر عدد من الخبراء الزراعيين من تدهور محصول الطماطم في مصر نتيجة تفشي تقاوي فاسدة وزراعتها في الدلتا، حيث يمكن انتقالها لمناطق أخرى، وهي تقاوي وارد إحدى الشركات نتج عن ذ

المرض ينتقل عبر الذبابة البيضاء للزراعات غير المحصنة

أستاذ مناخ زراعي يدعو المزارعين للتدقيق قبل اختيار البذور

الصاوي أحمد



حذر عدد من الخبراء الزراعيين من تدهور محصول الطماطم في مصر نتيجة تفشي تقاوي فاسدة وزراعتها في الدلتا، حيث يمكن انتقالها لمناطق أخرى، وهي تقاوي وارد إحدى الشركات نتج عن ذلك تبوير نحو 6000 فدان في البحيرة وكفر الشيخ، ومن المتوقع أن ترتفع تلك المساحات لاحقا، خاصة مع فرضية أن ينتقل الفيروس لمحافظات أخرى في الصعيد.

وظهرت أعراض لمرض “التقزم” على مساحات شاسعة من المحصول في وادي النطرون ومركز سيدي سالم عبارة عن إصفرار وتقزم في النبات نتيجة عدم مقاومة النبات لدرجات الحرارة المرتفعة، وكانت حصيلة إنتاجية الفدان معدومة في هذة المنطقة ومن المفترض أن هذه التقاوي مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة.

وأكد محمد فهيم الخبير أستاذ المناخ في مركز البحوث الزراعية أن انتشار تقاوي الطماطم الفاسدة وهي التي تحمل السم التجاري 023 التي تفشت في البحيرة وكفر الشيخ تهدد بانهيار محصول الطماطم في مصر.

وطبقا لـ”فهيم” فإن الظهور الأول لذلك الصنف المبكر النضج ويعطى إنتاجية عالية لكن، ما يعيب هذا الصنف هو تأخر ظهور الإصابة تبدأ فى الظهور بعد 45 يومًا من زراعته؛ ما يعنى ان محصلة الفدان المنزرع بذلك الصنف صفر.

ولفت إلى أن المرض الذي يصيب الطماطم المنزرعة بتلك التقاوي المفيرسة ينتقل عن طريق الذبابة البيضة؛ ما يؤدى إلى انتقاله إلى نباتات تتبع صنف غير مقاوم لهذا الفيروس على عكس أن هناك أصنافا مزروعة فى نفس المنطقة ولم تتعرض للأذى بسبب مقاومتها المرتفعة.

وأشار إلى أن تزايد هذه الظاهرة في المستقبل قد يصيب بعض محاصيل الخضر الأخرى ذات حساسية ضعيفة وأقل في التكيف مع التقلبات المناخية خاصة مع عدم مقاومة الفيروس خصوصا مع انتشار الذبابة البيضاء.

وناشد “فهيم” جموع الفلاحين باختيار الصنف المناسب والبعد عن الأصناف الحساسة والاعتدال في استخدام الأسمدة واستخدام مركبات التي تحمي النباتات من الإجهاد الحراري وخاصة مزارع الطماطم.



وأشار إلى أن أضعف حلقة فى سلسلة الإنتاج فى الزراعة هو المزارع، لأنه لا يوجد كيانات أو مؤسسات تدافع عن حقه مما يجعله غير قادر على تحمل هذه الخسائر يجب ان يكون المزارع رقم واحد لأنه الأساس فى الإنتاج.

ومن جانبه، أعرب المهندس عماد الوزيرى الخبير الزراعى عن تخوفه من انتقال الفيروس من الدلتا إلى الصعيد مثل المنيا وبني سويف والأقصر وقنا، مما يؤدي إلى انتشار هذه الأمراض بسبب التقاوى الفاسدة، وبالتالى انهيار زراعة الطماطم فى مصر خاصة أنه محصول زراعى هام ولدينا اكتفاء ذاتى منه.

وطالب “الوزيري” بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد الشركة المستوردة للتقاوى الفاسدة اذا ثبت مسئوليتها عن دخول تقاوى فاسدة الى مصر بعد ان تعرض 6 الاف من مزارعي الطماطم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا الذين باتوا قاب قوسين أو أدني من السجن بعد ضياع اموالهم وقضاء الفيروسات علي محصولهم كما ستؤدى هذه الازمة الى ارتفاع سعر محصول الطماطم فى الاسواق المحلية بسبب تقاوي طماطم 023 المهجنه ولاصابتها بفيروس tylcv لابد من إجراءات رادعه ضد هذه الشركه ومثيلاتها حتى لا يؤدي إلي تدهور الأمن الغذائي الزراعي بمصر وإفساد الزراعه المصريه .

و من جانبه قال محمد فرج عضو الاتحاد التعاونى الزراعى أن زراعة هذه التقاوي والبذور الفاسدة تؤدي لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في سوق تداول التقاوي عموما ًخاصة ان تكلفة الفدان الواحد المزروع بمحصول الطماطم حوالى من 20 إلى 25 ألف جنيه قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس بعدما يكون الفلاح قد صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج مشيرا الى ان التغيرات المناخية ليست السبب بدليل انتشار الاصابة فى عدد من المحافظات كما من المفترض ان التقاوى معالجة ضد الفيروس وضد ارتفاع درجات الحرارة فلهذه البذور عقد حراري ومبكرة النضج.

وتزيد مساحة الطماطم في مصر عن 650ألف فدان ويتم انتاج نحو 8 ملايين طن سنويا يتم منها تصدير نصف مليون طن سنويا.