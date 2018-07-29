خبراء : رقمنة مصر فى 4 سنوات أمر قابل للتنفيذ بشروط‎

حمدى الليثى : يجب تدريب موظفى الدولة أولا..وتدشين بناء تحتية متطورة خالد نجم : بورسعيد..نموذج جيد يمكن تعميمه تامر عبد النعيم : صيانة الانظمة المعلوماتية أغلى من تكلفة إنشائها سمية كمال: رأى عدد من خبراء تكنولوجيا المعلومات بأن تكليف رئيس الجمهورية اليوم خلال المؤتمر السادس لل





حمدى الليثى : يجب تدريب موظفى الدولة أولا..وتدشين بناء تحتية متطورة

خالد نجم : بورسعيد..نموذج جيد يمكن تعميمه

تامر عبد النعيم : صيانة الانظمة المعلوماتية أغلى من تكلفة إنشائها

سمية كمال:

رأى عدد من خبراء تكنولوجيا المعلومات بأن تكليف رئيس الجمهورية اليوم خلال المؤتمر السادس للشباب وزارة الاتصالات بالانتهاء من خطة تحويل مصر إلى دولة رقمية خلال 4 سنوات بدلا من 6 أمر قابل للتنفيذ بشرط توافر عدة مقومات منها تدشين بنية تحتية متقدمة.

قال الدكتور حمدى الليثى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات، أن تحويل مصر إلى دولة رقمية يتطلب توافر عدة مقومات اهمها وجود بنية تحتية متطورة، وبناء حكومة إلكترونية تعتمد على تكنولوجيا التوقيع الألكترونى.

وأوضح الليثى، أن نشر تكنولوجيا المعلومات داخل وزارات الدولة وميكنة الخدمات الحكومية يحتاج أولا إلى تدريب وتأهيل موظفى الدولة والبالغ عددهم 7 ملايين موظف على استخدام أحدث التقنيات، مؤكدا أن 10 سنوات على أقل تقدير تكفى لتنفيذ التحول الرقمى.

ولفت إلى ضرورة اتجاه الوزارة نحو توطين التكنولوجيا العالمية بالتزامن مع وضع استراتيجية حكومية واضحة بمشاركة كافة الأطراف المعنية من مديرين وزارء ومسئولين واصحاب شركات، لافتا إلى أن ميكنة الخدمات لا تتطلب توقيع بروتوكولات تعاون بقدر تطبيقها على ارض الواقع .

ورأي خالد نجم، وزيرر الاتصالات الاسبق، انه من الممكن ان تتحول مصر رقيمًا في خلال سنة اذا توفرت لكل محافظة الامكانيات المالية، والادارية.

واضاف نجم،ان محافظة بورسعيد نموذج يمكن تعميه علي باقي محافظات الجمهورية، ولك سيوفر فرصة للشركات المحلية للحصول على الخبرة الكافية، للتصدير لافريقيا، والدولة العربية.

واشار ان تحول مصر رقميًا خلال 4 سنوات يمثل فرصة ذهبية لدخول القطاع الخاص للشراكه، ويمكن ان يكون كل محافظ مسئول عن تحول المحافظة رقميًا وميكنة خدمتها.

وذكر تامر عبد النعيم، رئيس شركه الخليج للحلول التقنية، ان 4 سنوات فترة كافيه لاتمام المرحلة الاولى بشرط توافر الامكانات المالية اللازمة من مشروع ميكنه الخدمات الحكومية الاكثر جماهيرية التى يشعر بها اكبر عدد من المواطنين مثل تطبيقات الرقم القومى واجراءات التقاضي والتعامل مع وزارة المالية.

واكد عبد النعيم ان الحكومة يجب ان تكون مدركة لصيانة الانظمة المعلوماتية والتى تعتبر اغلي من انشاء نظام الكترونى نفسه فضلا عن توافر بينية تشريعة متطورة وهى غير مناسبة بالوقت الحالى بالاضافة الى تدريب العناصر البشريه وتفعيل مبادىء النزاهة والشفافية فى اداء العمل الحكومى.

ونصح الحكومة المصرية باتاحة جزء من بيانات المواطنين بما لايمس خصوصيتهم للقطاع الخاص من أجل تقديم خدمات رقمية للمواطنين بناءا على اتفاقات شراكة وتقاسم جزء من العائدات المحققة.