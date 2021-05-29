خبراء: توقعات بحركة صعودية للبورصة الأسبوع الحالي

يتوقع خبراء البورصة المصرية حركة صعودية للسوق هذا الأسبوع، وسط أداء إيجابي لقطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، مؤكدين أن التراجعات التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي جاءت نتيجة ضغوط المراجعات الأخيرة لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، على الأسهم القيادية، وأبرزها سهم البنك التجاري الدولي المستحوذ على الوزن النسبي الأعلى للمؤشر الرئيسي.

وأكد المحللون حاجة البورصة إلى تداولات يومية تصل إلى نحو ملياري جنيه، لفترة طويلة، كي تحقق ارتفاعات قوية .

وأنهت البورصة المصرية الأسبوع الماضي التداولات على تراجعات جماعية للمؤشرات، إضافة إلى خسائر لرأس المال السوقي، وسط ضغوط مبيعات عربية، وأجنبية.

وتراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 4.56%، مغلقًا عند مستوى 10242.3 نقطة، و«السبعيني» للأفراد بنسبة 0.16% عند 2225.6 نقطة، و«المئوي» الأوسع نطاقا بنسبة 0.97%، إلى 3150 نقطة.

ونزف رأس المال السوقي 18.9 مليار جنيه، ليستقر عند 652.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 671.4 مليار جنيه، بنهاية التعاملات السابقة، وسجلت التداولات 18 مليار جنيه، استحوذت السندات على 45.57% منها، بينما كان نصيب الأسهم 54.43%.

وسيطر الأجانب على 25.3% من التعاملات، بصافي بيع 553.3 مليون جنيه، والعرب على نحو 11% إلى مستوى 497.8 مليون جنيه، وكان نصيب المستثمرين المحليين 63.8% من التعاملات.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي الأسبوع الماضي بنسبة 6.27% إلى 53.4 جنيه، والسويدي إليكتريك 4.75% إلى مستوى 8 جنيهات، وسهم فوري لتكنولوجيا المعلومات 4.75% إلى 21.8 جنيه.

أداء إيجابي للخدمات المالية غير المصرفية والعقارات

وتوقع سمير عزمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، تماسكًا نسبيًا للسوق الأسبوع الحالي، لتتجاوز مستوى 10414 نقطة، ثم الاستقرار أعلاه لتتجه نحو 10630 نقطة، ثم 10900 نقطة.

ورجح عزمي عمليات شراء في قطاعات الإسكان، ومنها بالم هيلز التي تشهد أفضل أداء، كما توقع معاودة سهم مصر الجديدة، والسادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية “سوديك” الارتفاع.

وتوقع عزمي أيضًا مشتريات قوية في قطاع الاتصالات، لافتًا إلى تسجيل سهم المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاستثمارات المالية أداءً قويًا، إذ ارتفع سهم الأخيرة بنسبة 6.87%.

وفي الوقت نفسه، أكد عزمي أن التوترات الجيوسياسية ما زالت تؤثر سلبًا على سلوك المستثمرين، وتثير المخاوف لديهم، لافتًا إلى أن تحركات السوق على المدى القصير ستنحصر في نطاق 10114 و10900 نقطة، مع حاجتها إلى ارتفاع التداولات لتصل ملياري جنيه يوميًا.

وأرجع عزمي تراجعات المؤشر الثلاثيني الأسبوع الماضي إلى الضغوط البيعية التي شهدها سهم البنك التجاري الدولي، نتيجة مراجعات مورجان ستانلي، الأخيرة التي خفضت الوزن النسبي للسهم.

من جانبها، قالت دعاء زيدان، رئيس قسم التحليل الفني في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع تحرك المؤشر الثلاثيني الأسبوع الحالي في نطاق 10100 و10500 نقطة.

ورجحت حركة إيجابية انتقائية لبعض الأسهم في قطاعات اللوجيستيات، والخدمات المالية غير المصرفية، والبتروكيماويات، والسياحة، والصناعة.

ولفتت دعاء زيدان إلى أن النتائج القوية للشركات عن الربع الأول، والكوبونات المجانية ذات القيمة المرتفعة نسبيًا، ما زالت تدعم السوق بشكل إيجابي، مؤكدة في الوقت نفسه الحاجة لتداولات يومية بنحو ملياري جنيه.

وأوصت المستثمرين بزيادة الوزن النسبي للأسهم الصاعدة، وذات الأرباح، والموقف المالي القوي، في محفظة الاستثمارات، والالتزام بمراكز وقف الخسارة.

وأرجعت دعاء زيدان تراجعات السوق الأسبوع الماضي إلى مراجعات مؤشر مورجان ستانلي، التي ضغطت على أسهم التجاري الدولي، والسويدي إليكتريك.