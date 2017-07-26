خبراء: تنظيم ضريبة الدخل جيد وصدوره بقرار وزاري كان أفضل

مها أبو ودن:أشاد خبراء ضرائب بصدور الكتاب الدورى المنظم لتعديلات الخصومات الضريبية على شرائح ضريبة الدخل، مشيرين إلى أنه قرار جيد وغطى جميع الاستفسارات التى أبداها المجتمع الضريبى خلال الفترة التى أعقبت صدور التعديلات التشريعية من مجلس النواب الشهر قبل الماضى.وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب،

مها أبو ودن:

أشاد خبراء ضرائب بصدور الكتاب الدورى المنظم لتعديلات الخصومات الضريبية على شرائح ضريبة الدخل، مشيرين إلى أنه قرار جيد وغطى جميع الاستفسارات التى أبداها المجتمع الضريبى خلال الفترة التى أعقبت صدور التعديلات التشريعية من مجلس النواب الشهر قبل الماضى.

وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، قد أصدر قرارًا تنفيذيًّا باحتساب الخصومات الضريبية على الرواتب، فى ضوء التعديلات التشريعية التى دخلت على شرائح ضريبة الدخل، الشهر الماضى، وقضت بمنح خصومات ضريبية على الشرائح بنسبة 5 و%80 بحسب الشريحة.

واشتمل القرار على جداول توضيحية تحدد أمثلة لصافى دخول تقع فى كل الشرائح الضريبية الخمس، وما سيتم احتسابه عليها من خصم ضريبى.

يُشار إلى أن التعديلات التى دخلت على قانون ضريبة الدخل، شملت زيادة حد الإعفاء الضريبى للرواتب من 6500 جنيه إلى 7200، كما حددت خصمًا ضريبيًّا بنسبة %80 من الشريحة الأولى، والتى تقع بين 7200 جنيه و30 ألفا، وخصمًا ضريبيًّا بنسبة %40 على الشريحة الثانية، والتى تقع فيها الرواتب بين 30 – 45 ألف جنيه، و%5 على الرواتب من الشريحة الرابعة التى تقع بين 45 ألف جنيه وواحد، وحتى 200 ألف، بينما حرمت الشريحة الخامسة التى تزيد رواتبها على 200 ألف جنيه من الخصومات الضريبية.

وتعد رواتب شهر يوليو الحالى، هى أول رواتب يتم صرفها بموجب نظام الائتمان الضريبى، أو نظام الخصم الضريبى الذى طبقته وزارة المالية، للمرة الأولى ضمن حزمة إصلاحات ضريبية قام بها عمرو الجارحى، وزير المالية، وعمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والغرض من تطبيق هذا النظام، بحسب ما ذكره «المنير»، زيادة رواتب شرائح محدودى الدخل وتحقيق العدالة الضريبية من خلال نظام ضريبى أكثر تصاعدية.

وبحسب «المنير» أيضًا تتكلف الخزانة العامة نحو 7 مليارات جنيه، مقابل هذه الحزمة من الخصومات الضريبية.

ووفقا للتعديلات التشريعية، والكتاب الدورى المنظم لها، فإن الشريحة المعفاة 7200 جنيه، تخصم عن السنة بالكامل، وأن يطبق الخصم الضريبى على المرتبات من تاريخ صدوره.

ويتم حساب الخصم بعد الوصول لصافى الإيراد وفقا للقواعد القانونية المطبقة، بما فى ذلك الإعفاء الشخصى (7000 جنيه سنويا) للموظفين.

ويتم حساب إجمالى الضريبة المستحقة، ثم يتم تحديد الشريحة التى يتم حساب الخصم على أساسها، وبعد ذلك تحدد الضريبة الواجبة السداد بالفارق بين إجمالى الضريبة وقيمة الخصم.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه تم إعداد هذا الكتاب الدورى لتعميمه على قطاعات مصلحة الضرائب المصرية، ومأ مورياتها لتطبيق ما ورد به من القواعد والأحكام للتيسير على الممولين ( الموظفين ) المخاطبين بهذه الأحكام، وحسما لأى خلاف فى وجهات النظر فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن هذه الإعفاءات تتم باستخدام آلية تصاعدية الضريبة التى نص عليها الدستور بتطبيق مبدأ من يحصل على دخل أقل يقع عليه عبء ضريبى أقل من خلال منح أصحاب الدخول المنخفضة خصما أعلى من أصحاب الدخول المرتفعة، لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، والعمل على تحسين تصاعدية الضريبة وذلك وفقا للشرائح الآتية:

فبالنسبة للشريحة الأولى، تمت زيادة نسبة الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه سنويا إلى 7200، والتى يستفيد منها جميع الأشخاص الطبيعيين سواء الموظفين أو أصحاب المهن الحرة والمهن غير التجارية والأرباح التجارية والصناعية والثروة العقارية، إضافة إلى 7000 جنيه إعفاء شخصيًا للموظفين.

أما الشريحة الثانية، فتتضمن أن يحصل الموظف الذى يتقاضى أكثر من 7200 جنيه إلى 30 ألف جنيه سنوياً، على خصم ضريبى بنسبة % 80 من الضريبة المستحقة.

أما الشريحة الثالثة فهى للموظف الذى يتقاضى أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه سنوياً، ويحصل على خصم ضريبى بنسبة %40 من الضريبة المستحقة، وبالنسبة للشريحة الرابعة الخاصة بالموظف الذى يتقاضى أكثر من 45 ألف جنيه إلى 200 الف جنيه سنوياً، يحصل على خصم ضريبى بنسبة %5.

أما الشريحة الخامسة للموظف الذى يتقاضى أكثر من 200 ألف جنيه، ولا يحصل على أى خصومات ضريبية.

أمثلة على المزايا الممنوحة فى إطار تطبيق قانون الخصم الضريبى:

موظف صافى دخله 25 ألف جنيه سنويا بعد حصوله على كل الإعفاءات المقررة قانونا، فإنه يستفيد بخصم ضريبى قدرة 1424 جنيها سنويا، حيث تستحق عليه ضريبة بعد تطبيق قانون الخصم الضريبى بمبلغ 356 جنيها، والتى كانت سابقا 1780 جنيها.

موظف صافى دخله 40 ألف جنيه سنويا، بعد حصوله على كل الإعفاءات المقررة قانونا، فإنه يستفيد بخصم ضريبى قدره 1512 جنيها سنويا، حيث إن الضريبة المستحقة عليه بعد تطبيق قانون الخصم الضريبى تبلغ 2268 جنيها، وكانت سابقا 3780 جنيها.

موظف صافى دخله 60 ألف جنيه سنويا بعد حصوله على كل الإعفاءات المقررة قانونا، فإنه يستفيد بخصم ضريبى قدره 376.5 جنيه سنويا، حيث إن الضريبة المستحقة عليه بعد تطبيق قانون الخصم الضريبى تبلغ 7153.5 جنيه، وكانت سابقا 7530 جنيها.

من جانبه، قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن القرار جيد وغطى كل الإجراءات الخاصة بالتسوية، مشيرا إلى أن تسوية الخصم بالنسبة للرواتب تتم بدءا من شهر يوليو الحالى، ولكن بالنسبة لتسوية الضريبة من دخل الأرباح التجارية والصناعية فستتم مع أول فترة ضريبية، وهى نهاية العام الحالى.

وأضاف أن التوضيحات التى تضمنها القرار من أمثلة واستقطاعات أزالت أى لبس أو مفهوم خاطئ لدى البعض.

وقال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن القرار غطى 4 استفسارات مهمة، أولها الخلاف بين تنسيب الشريحة المعفاة قبل الخصم إلى شريحة الإعفاء الشخصى، والمقدرة بـ7 آلاف جنيه، أم لا، فحسم الكتاب الدورى هذا الخلاف بأن هذه الشريحة تنسب إلى الشريحة المعفاة.

ومن المعروف أن شرائح الضرائب تتضمن حدا عائليا أو شخصيا للإعفا،ء يضاف إلى الشريحة المعفاة فى حالة ضرائب الرواتب فقط، وقيمته 7 آلاف جنيه.

أما الأمر الثانى الذى غطاه الكتاب الدورى، فقال محارم إنه يتمثل فى التسويات بخصوص من ترك العمل قبل تاريخ 30 يونيو، فلا تسرى عليه الشريحة المعفاة بعد زيادتها من 6500 جنيه إلى 7200، وإنما تسرى عليه الشريحة المعفاة فى السابق.

والأمر الثالث وفقا لمحارم فهو كيفية حساب الشريحة نفسها، كما حسم القرار أمر التسويات، وما إذا كانت تتم لمرة واحدة أم مرتين.

وقال محارم إن القرار فى صالح الممول، وكان من المفضل صدوره بقرار وزارى وليس بقرار من رئيس مصلحة الضرائب، لأنه بمثابة لائحة تنفيذية لقانون، لكن طالما أنه فى صالح الممول فلن يكون هناك حرج.