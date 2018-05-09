خبراء: تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية يحدُّ من الآثار السلبية لطباعة الورق

■ عائدها الاقتصادى مرهون بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة مها أبوودن أكد خبراء ضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات الاستثمارية للدرجة القصوى؛ بهدف تحقيق الجدوى الاقتصادية التى قد تجنب الدولة تفاقم الآثار السلبية التى تلحق طباعة النقود.جاء ذلك تعليقًا على تصريحات سا

■ عائدها الاقتصادى مرهون بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة



مها أبوودن



أكد خبراء ضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات الاستثمارية للدرجة القصوى؛ بهدف تحقيق الجدوى الاقتصادية التى قد تجنب الدولة تفاقم الآثار السلبية التى تلحق طباعة النقود.

جاء ذلك تعليقًا على تصريحات ساقها محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر بإحدى البرامج التلفزيونية، أمس الثلاثاء، حول تمويلات المشروعات القومية من طباعة النقود.

قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه من الناحية الاقتصادية تتسبب طباعة النقود فى زيادة معدلات التضخم، ومن خلال حسابات العائد والتكلفة يجب أن تقوم الحكومة بتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات لتقليل مخاطر التكلفة، التى تتمثل فى زيادة معدلات التضخم.

وتابعت: قد تكون الحكومة قد نجحت فى زيادة الطاقات الإنتاجية لهذه المشروعات، لكن ليس كما ينبغى، ومازال عليها وضع أولويات لتحقيق الاستفادة القصوى منها، من خلال استغلال تلك الطاقات ليس فقط فى دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى، بل أيضًا فى دعم المشروعات الأصغر حجمًا.

ووصفت «يمن» سعى الحكومة وراء إنشاء المشروعات القومية الكبرى بأى وسيلة وعبر أى تمويل مع عدم وضع الأولويات التى تضمن تعظيم الاستفادة منها، بأنه تناقض واضح فى السياسات الحكومية.

وأضافت أن أبرز دليل على هذا التناقض الواضح، يكمن فى أن الحكومة تنوى رفع أسعار الطاقة فى الموازنة الجديدة، وفى نفس الوقت تسعى لجذب الاستثمارات عبر ضخ الأموال فى مشروعات بنية تحتية ضخمة تهدف لتذليل العقبات أمام تلك المشروعات الاستثمارية، فرفع أسعار الطاقة سيرفع التكلفة على المستثمرين، رغم أنهم لم يتجاوزا بعد زيادة التكلفة بسبب الإجراءات الاقتصادية خلال المرحلة الماضية.

وقال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأثر السلبى الذى حدث جراء سياسات طباعة النقود تداخل مع عدد آخر من الآثار السلبية التى نتجت عن باقى الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة.

وأكد العربى الدخول فى موجة تضخمية جديدة مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد بداية العام المالى الجديد 2018/2019، بسبب الرسوم التى ستتحملها الشركات فى هذا القانون بواقع %2 غير قابلة للخصم من الوعاء الضريبى، فضلًا عن نية الحكومة لرفع أسعار الطاقة مرة أخرى.

إلا أن العربى أشار إلى أن المشروعات القومية قد حققت جدوى اقتصادية مهمة من إنشائها، وهو خلق فرص عمل حتى لو كانت مؤقتة؛ لأن رفع معدلات التشغيل هو أيضًا أحد أهم الأهداف الاقتصادية.

وأضاف العربى: الوصول إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المأمولة من تلك المشروعات، مرهون بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى غير قطاع الطاقة؛ لأن الاستثمارات فى قطاع الطاقة لاسيما الحفر والتنقيب تعد استثمارات محايدة.