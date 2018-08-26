خبراء: تعدد قرارات الإفراج سبب تراجع مصر فى مؤشر الخدمات اللوجيستى

معتز محمود:حمل عدد من مرحلى البضائع وشركات اللوجستيات الجهات الجمركية مسئولية تراجع ترتيب مصر فى مؤشر الخدمات اللوجستية الذى يصدر عن البنك الدولى بواقع 18 مركزًا خلال الفترة من 2016 – 2018 لتحتل المرتبة 67 فى 2018 مقابل 49 فى 2016.وأرجع العاملين بقطاع اللوجستيات هذا التراجع للتشدد فى طلبات

معتز محمود:

حمل عدد من مرحلى البضائع وشركات اللوجستيات الجهات الجمركية مسئولية تراجع ترتيب مصر فى مؤشر الخدمات اللوجستية الذى يصدر عن البنك الدولى بواقع 18 مركزًا خلال الفترة من 2016 – 2018 لتحتل المرتبة 67 فى 2018 مقابل 49 فى 2016.

وأرجع العاملين بقطاع اللوجستيات هذا التراجع للتشدد فى طلبات من قبل جهات فى المنافذ الجمركية تؤدى للتمسك بدورة مستندية غير قابلة للتحقق، خاصة فى ظل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة حاليًّا حول العالم.

وفى البداية، أكد أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن ترتيب الدول فى مؤشر الخدمات اللوجستية الذى يصدر عن البنك الدولى يتم تحديده وفقًا لمؤشر التجارة العابرة للحدود، والذى يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية.



أضاف أن العناصر الثلاث هى عدد المستندات اللازمة للإفراج عن الشحنات الصادرة والواردة، وتكلفة الإفراج، ومدد الأفراج عن الشحنات.

وأوضح مصطفى أن مصر على مدار الفترات الماضية شهدت بعض القرارات والمنشورات الجمركية التى أدت لزيدة عدد المستندات المقدمة أو إجراءات يُصعب تقديمها، كالإصرار على وجود فاتورة أصلية بصحة توقيع وختم المورد، وأن تكون معتمدة من الغرفة التجارية.

وتابع: أن هذه المطالب تأتى فى ظل التقدم التكنولوجى، والذى يتم بموجبه طباعة الفواتير من الشركات الكبرى عبر السيستم إلكترونيًّا ودون وجود الدورة المستندية التى يتم طلبها من بعض الجهات المصرية، فضلا عن وجود اتفاقيات تجارية بين مصر وعدة دول قد لا تسمح بتوفير تلك المستندات.

واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن كل تلك الإجراءات التى تصدر من بعض الجهات لا تعكس اتجاه الدولة لتيسير الأعمال، وتؤدى لتراجع مصر فى بعض المؤشرات الدولية.

وتساءل مصطفى عن قيمة المطالب الخاصة بالفاتورة أو ضرورة وجود شهادة منشأ معتمدة وموثقة وبيان عبوة وغيرها من المطالب، معتبرًا الأساس فى العملية أن يتم قبول سعر الشحنة.

وأوضح أن الفترات الماضية شهدت عدة لقاءات واجتماعات وتم الحصول على وعود من بعض المسئولين بحصر المستندات اللازمة للإفراج فى ثلاثة مستندات فقط، وهو ما ننتظر تفعيله.

وتراجع ترتيب مصر فى مؤشر الخدمات اللوجستية الذى يصدر عن البنك الدولى بواقع 18 مركزًا خلال الفترة من 2016 – 2018 لتحتل المرتبة 67 فى 2018 مقابل 49 فى 2016.

وأظهر التقرير الذى يصدر عن البنك الدولى، أن مصر تراجعت من المركز 49 خلال عام 2016 حينما سجلت 3.18 نقطة إلى المركز 67 خلال العام الحالى بمعدل 2.82 نقطة.

وحصلت مصر فى مؤشر الجمارك على المركز 77، بمعدل 2.6 نقطة، وفى مؤشر البنية التحتية حصلت على المركز 58 بمعدل 2.82 نقطة، وفى الشحن الدولى حصلت مصر على ترتيب 73 بمعدل 2.79 نقطة.

بينما حصلت على الترتيب 63 فى مؤشر جودة الخدمات والتنافسية بمعدل 2.82 نقطة، وفى مؤشر التتبع حصلت على المركز 89 بمعدل 2.72 نقطة.

وجاءت فيتنام فى صدارة قائمة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بحصولها على المركز 39، متقدمة 25 مركزًا عن عام 2016، ورغم تراجعها من المرتبة 35 عالميًّا إلى المرتبة 44 جاءت الهند فى المرتبة الثانية ضمن فئة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وتلتها إندونيسيا وكوتديفوار فى المركزين 46 و50.

وفى المرتبة الخامسة جاءت الفلبين محتلة المرتبة 60 عالميًّا، ثم أوكرانيا فى المرتبة 66، ومصر 67، ثم كينيا ولاوس والأردن فى المراكز 68 و82 و84.

ورغم هذا التراجع فقد صنف التقرير مصر ضمن قائمة الدول الأعلى أداء بين فئة الاقتصاديات منخفضة ومتوسطة الدخل.

ويصدر التقرير عن البنك الدولى كل عامين، وهذه الطبعة هى السادسة، ويرصد مدى كفاءة أداء الخدمات اللوجستية والشحن الدولى وسلاسل الإمداد، واستدامة الخدمات فى نحو 167 دولة على مستوى العالم.

من جانبه، أكد عصام الدين الشاذلى، عضو شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الهاجس الأمنى خلال الفترات الماضية كان يسيطر على بعض القرارات التى تؤثر فى إجراءات فحص الشحنات ومدة الإفراج عنها.

وأضاف أن تعدد طرق وأساليب الكشف يؤثر على تكلفة الإفراج نظرًا لأن التأخير يترتب عليه تحمل الشحنات بغرامات تأخير وأرضيات، لافتًا إلى أن بعض شحنات الأدوية المستوردة كان يتم تفتيشها نظرًا لوجود عناصر كيميائية بداخلها قد تكون لها استخدامات أخرى.

وأشار عضو شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن الشحنات يتم تفتيشها حتى بعد شراء أجهزة الفحص بالأشعة، لافتًا إلى أن الجميع يقدر الظروف التى تمر بها البلاد، ويحترم المتطلبات الأمنية.

واعتبر الشاذلى أن المشكلات الجمركية ليست كبيرة، ويتم عادة الانتهاء من كل الإجراءات الجمركية خلال يوم أو اثنين، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى جهات العرض وهى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضح عضو شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هذه المشكلات والتأخير الذى قد ينتج عنها يشمل معظم جهات العرض من كيمياء وطب بيطرى والحجر الزراعى وغيرها.

ولفت الشاذلى إلى أنه فى الماضى كان يتم السماح بالإفراج عن بعض السلع تحت التحفظ، إلا أنه تم اكتشاف فيما بعد أنه يتم استخدامها؛ ما دفع لتوقف هذا النوع من الإفراج.